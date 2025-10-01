Nuorisotyön tunnustuspalkinnot jaettiin nuorisotyöpäivillä Rautavaaralla
Nuorisotyöpäivät kokosivat runsaan joukon nuorisotyön ammattilaisia Rautavaaran Metsäkartanolle. Iltajuhlassa 1.10.2025 jaettiin nuorisotyön tunnustuspalkinto kolmelle nuorisotyön ammattilaiselle.
Itä-Suomen nuorisotyöpäivät huipentuivat keskiviikkoiltana illanistujaisiin, jossa myönnettiin nuorisotyön tunnustuspalkinnot. Ammattilaisilla oli mahdollisuus ehdottaa keskuudestaan nuorisotyön tunnustuspalkinnon saajaa Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.
Nuorisotyön tunnustuspalkinnon saivat
Etelä-Savo: Vesa Karhula, yksilövalmentaja, Mäntyharjun kunta. Vesa on tehnyt Mäntyharjulla vuosia hyvää työtä nuorten työpajan valmentajana. Hän on rauhallinen tarkkailija ja hänellä on paljon asiantuntemusta nuorten tilanteesta. Vesa myös osallistuu ahkerasti työpajaverkoston tapaamisiin ja koulutuksiin. Hän ei pidä itsestään turhaa ääntä, vaan tekee työtään rauhallisella mutta myös vaikuttavalla otteellaan.
Pohjois-Karjala: Ville Hyvönen, nuoriso-ohjaaja, Polvijärven kunta. Ville on aktiivinen alueen verkostoissa ja kehittää nuorisotyötä nuorilähtöisesti ja nuoria kuunnellen.
Ville on innokas kehittämään myös alueellisesti nuorten palveluja, sekä luo yhteistyöverkostoja ja yhteistyön mahdollisuuksia. Hänen kanssaan on helppo tehdä yhdessä asioita ja ideoida uusia juttuja. Ihan paras yhteistyökumppani. Ville on aina tosi helppo kohdata, hän luo omalla olemuksellaan turvallisemman tilan.
Pohjois-Savo: Asta Sajaniemi, nuoriso-ohjaaja, Kuopion kaupunki. Asta on tehnyt yli 30 vuoden mittaisen, vaikuttavan ja monipuolisen uran nuorisotyössä, jossa hänet tunnetaan poikkeuksellisesta ammattitaidosta, pyyteettömästä työotteesta ja nuorisotyön kehittämisestä. Hän kohtaa nuoret ja kollegat aidosti olemalla läsnä, luoden turvallisuuden tunnetta ja tasavertaisuutta. Astan rauhallinen, kannustava ja ratkaisukeskeinen työote on tehnyt hänestä arvostetun työyhteisön jäsenen ja luotetun tukihenkilön monissa tilanteissa. Hänen positiivinen asenteensa, laaja yhteistyöverkostonsa ja erityisosaamisensa – muun muassa luonto- ja erätoiminnassa – ovat rikastuttaneet nuorisotyön sisältöjä vuosien ajan. Astan vaikutus näkyy myös siinä, että monet hänen aiemmin ohjaamistaan nuorista ovat nykyään hänen työkavereitaan. Tämä on osoitus hänen esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstään nuorten parissa.
Nuorisotyöpäivät jatkuvat vielä torstaina, jolloin perehdytään eri teemoihin pienryhmätyöskentelyin. Lue lisää nuorisotyöpäivistä tiedotteestamme 29.9.2025.
Lisätietoja
ylitarkastaja Mervi Hotokka, p. 0295 016 594
nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150
nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
nuorisotyön aluekoordinaattori Jonna Juhola, p. 040 831 3580,
aluekoordinaatio@metsakartano.com, Nuorisokeskus Metsäkartano
Avainsanat
Kuvat
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aviopari erehdytti työnantajaa maksamaan kausityöntekijöiden palkat omille tileilleen – käräjäoikeus hylkäsi syytteet petoksesta, mutta tuomitsi työnantajan päiväsakkoihin1.10.2025 11:04:39 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli elokuussa 2025 tapausta, jossa vietnamilaistaustainen aviopari oli syytettynä petoksesta. Heidän epäiltiin erehdyttäneen sekä kausityöntekijöitä että suomalaista omenatarhaa maksamaan kausityöntekijöiden palkat avioparin omille tileille. Työntekijöille maksettiin vain osa palkasta, ja osa rahoista jäi avioparin haltuun.
Rakennustyömaan työturvallisuuspuutteet johtivat tuomioihin – kaksi yritystä sai yhteisösakot1.10.2025 09:05:46 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rakennustyömaan päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajat työturvallisuusrikoksista. Tapauksessa peltiseppä putosi katolta työskennellessään ilman asianmukaisia putoamissuojauksia ja turvallisia kulkuteitä.
Aluehallintovirasto valvoi koirakilpailua Lapualla30.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoi Lapualla järjestettyä koirakilpailutapahtumaa 27.-29.9.2025. Valvonta kohdistettiin tapahtuman loppukilpailuun päässeisiin koiriin. Valvotusta joukosta vain yhtä koiraa ei ollut ilmoitettu koirarekisteriin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen toimintavalmiudessa huomattavia puutteita29.9.2025 13:45:00 EEST | Tiedote
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen korjaamaan palvelutasossaan havaitut huomattavat puutteet. Puutteet koskevat pelastustoimen ensimmäisen vasteen toimintavalmiusaikoja kiireellisissä pelastustoimen tehtävissä Jyväskylässä.
Nuorisotyöpäivät kokoavat runsaan joukon alan asiantuntijoita Rautavaaralle29.9.2025 12:51:50 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintoviraston nimissä järjestetyt viimeiset nuorisotyöpäivät kokoavat 1.–2.10.2025 nuorisotyön ammattilaiset Nuorisokeskus Metsäkartanolle Rautavaaralle keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kehittämään nuorisotyön käytäntöjä. Yli 150 alan toimijaa on ilmoittautunut mukaan päiville. Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan kolmelle nuorisotyön ammattilaiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme