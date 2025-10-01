Nuorisotyön tunnustuspalkinnot jaettiin nuorisotyöpäivillä Rautavaaralla

Itä-Suomen nuorisotyöpäivät huipentuivat keskiviikkoiltana illanistujaisiin, jossa myönnettiin nuorisotyön tunnustuspalkinnot. Ammattilaisilla oli mahdollisuus ehdottaa keskuudestaan nuorisotyön tunnustuspalkinnon saajaa Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Nuorisotyön tunnustuspalkinnon saivat

Etelä-Savo: Vesa Karhula, yksilövalmentaja, Mäntyharjun kunta. Vesa on tehnyt Mäntyharjulla vuosia hyvää työtä nuorten työpajan valmentajana. Hän on rauhallinen tarkkailija ja hänellä on paljon asiantuntemusta nuorten tilanteesta. Vesa myös osallistuu ahkerasti työpajaverkoston tapaamisiin ja koulutuksiin. Hän ei pidä itsestään turhaa ääntä, vaan tekee työtään rauhallisella mutta myös vaikuttavalla otteellaan.

Pohjois-Karjala: Ville Hyvönen, nuoriso-ohjaaja, Polvijärven kunta. Ville on aktiivinen alueen verkostoissa ja kehittää nuorisotyötä nuorilähtöisesti ja nuoria kuunnellen.

Ville on innokas kehittämään myös alueellisesti nuorten palveluja, sekä luo yhteistyöverkostoja ja yhteistyön mahdollisuuksia. Hänen kanssaan on helppo tehdä yhdessä asioita ja ideoida uusia juttuja. Ihan paras yhteistyökumppani. Ville on aina tosi helppo kohdata, hän luo omalla olemuksellaan turvallisemman tilan.

Pohjois-Savo: Asta Sajaniemi, nuoriso-ohjaaja, Kuopion kaupunki. Asta on tehnyt yli 30 vuoden mittaisen, vaikuttavan ja monipuolisen uran nuorisotyössä, jossa hänet tunnetaan poikkeuksellisesta ammattitaidosta, pyyteettömästä työotteesta ja nuorisotyön kehittämisestä. Hän kohtaa nuoret ja kollegat aidosti olemalla läsnä, luoden turvallisuuden tunnetta ja tasavertaisuutta. Astan rauhallinen, kannustava ja ratkaisukeskeinen työote on tehnyt hänestä arvostetun työyhteisön jäsenen ja luotetun tukihenkilön monissa tilanteissa. Hänen positiivinen asenteensa, laaja yhteistyöverkostonsa ja erityisosaamisensa – muun muassa luonto- ja erätoiminnassa – ovat rikastuttaneet nuorisotyön sisältöjä vuosien ajan. Astan vaikutus näkyy myös siinä, että monet hänen aiemmin ohjaamistaan nuorista ovat nykyään hänen työkavereitaan. Tämä on osoitus hänen esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstään nuorten parissa.

Nuorisotyöpäivät jatkuvat vielä torstaina, jolloin perehdytään eri teemoihin pienryhmätyöskentelyin. Lue lisää nuorisotyöpäivistä tiedotteestamme 29.9.2025.

Lisätietoja

ylitarkastaja Mervi Hotokka, p. 0295 016 594

nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotyön aluekoordinaattori Jonna Juhola, p. 040 831 3580,

aluekoordinaatio@metsakartano.com, Nuorisokeskus Metsäkartano