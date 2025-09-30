Förhandlingsresultat om välfärdsområdets strategi för förnyelse av tjänster

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté behandlade välfärdsområdesdirektörens förslag till strategi för förnyelse av tjänster 2026–2029 samt kommunernas, invånarnas, personalens och organisationernas kommentarer och utlåtanden om strategiutkastet.

I strategin för förnyelse av tjänster 2026–2029 fastställs långsiktiga mål för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, och den styr den kundorienterade förnyelsen av tjänsterna. Uppdateringen av strategin har beretts sedan hösten 2024 i samarbete med invånarna, personalen, förtroendevalda och övriga intressentgrupper.

Välfärdsområdet lovar i sin strategi att förnya sina tjänster med hjälp av sex förändringslöften.

Förändringslöftena är följande:

1) utökade primära tjänster för barn och unga

2) en husläkare för alla

3) tryggare liv hemma

4) mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor

5) föregångare i utnyttjande av teknologi och

6) kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.

I förhandlingsresultatet betonades principerna för kundorienterad förnyelse av tjänster, utvecklingen av tillgången till och kontinuiteten i tjänster, satsningarna på personalens välbefinnande, samarbetet med kommunerna, HUS, organisationer och övriga samarbetspartner samt stärkandet av invånarnas förtroende för offentliga tjänster.

— Med det aktuella förhandlingsresultatet strävar vi efter starka, verkningsfulla och ekonomiskt hållbara åtgärder för att förnya tjänster under denna fullmäktigeperiod 2026–2029. Vi vill förnya och utveckla verksamheten så att invånarnas tillgång till tjänster blir smidigare, personalen mår bra och vi kan utnyttja teknologi på ett smart sätt när vi producerar tjänster för invånarna, säger ordförande för välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté Anna Sahiluoma.

Ändringarna i texten för Västra Nylands välfärdsområdes strategi samt protokollsanteckningarna från förhandlingarna om verkställandet finns i bilagan.

Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktigegrupperna för Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De Gröna, Vänsterförbundet, Centern och Kristdemokraterna.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar strategin vid sitt sammanträde den 2 oktober 2025, och välfärdsområdesfullmäktige siktar på att fatta beslut om den vid sitt sammanträde den 7 oktober 2025.