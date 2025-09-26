RKP:n aluevaltuustoryhmä Länsi-Uudellamaalla: Hyvinvointialueella halutaan tarjota omalääkäri kaikille asukkaille
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategianeuvottelut on saatu päätökseen. Strategia linjaa, mihin suuntaan hyvinvointialuetta kehitetään kuluvan valtuustokauden aikana. Kokonaisuus antaa tärkeät suuntaviivat palveluiden turvaamiseksi, yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi ja alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
RKP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Wickström pitää strategiaa onnistuneena ja näkee, että useat puolueen keskeiset tavoitteet näkyvät lopputuloksessa.
– Vaikka strategia voi kuulostaa yleisluontoiselta asiakirjalta, siinä on linjattu konkreettisesti keskeisimmät painopisteet. Strategia ohjaa koko alueen palvelutuotantoa ja resurssien käyttöä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että useat meille tärkeät asiat, kuten omalääkärimalli ja lähipalveluiden säilyminen, ovat mukana, Wickström sanoo.
Omalääkärimalli koko alueelle
Yhtenä keskeisenä tavoitteena strategiassa on omalääkärimallin käyttöönotto koko hyvinvointialueella. Malli tuo hoitoon jatkuvuutta ja parantaa potilasturvallisuutta. RKP:n esityksestä hyväksyttiin myös linjaus, jossa ajatuksena on kohdentaa omalääkäri asiakkaan oman äidinkielen mukaan. Näin halutaan turvata kielellisten oikeuksien turvaaminen.
– Me RKP:ssä olemme pitkään ajaneet omalääkärimallia. On tärkeää, että kaikki alueen asukkaat, asuinpaikasta riippumatta, pääsevät osaksi tätä mallia. Nyt on tärkeää huolehtia siitä, että lääkäreiden saatavuutta parannetaan erityisesti alueen reuna-alueilla. Strategianeuvotteluissa linjasimme myös, että palkkiomalleja kehitetään siten, että lääkärit saadaan pysymään ja hakeutumaan myös kasvukeskusten ulkopuolelle, sanoo Anita Westerholm, RKP: aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja.
Wickström sanoo, että RKP on huolissaan digitalisaation vaikutuksista ikääntyneiden palveluihin.
–Digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, ettei kukaan jää palveluiden ulkopuolelle. Strategiassa linjasimme, että kasvokkaiset tapaamiset ja fyysiset palvelut turvataan myös jatkossa, erityisesti ikääntyville. Tämä oli meille RKP:ssä tärkeä periaate, aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Karin Cederlöf sanoo.
Strategiassa korostuvat myös ennaltaehkäisevän työn merkitys, palveluiden yhdenvertaisuus sekä varautuminen eri kriisitilanteisiin.
– Strategianeuvottelut käytiin hyvässä hengessä. On positiivista, että laaja yhteisymmärrys löytyi siitä, että palvelut tulee järjestää oikea-aikaisesti ja tarpeisiin vastaten. RKP:n esityksestä hyvinvointialue selvittää myös, mitä erikoissairaanhoidon palveluita voitaisiin tuottaa jatkossa lähipalveluina, asukkaita lähempänä, Wickström kertoo.
RKP:n aluevaltuustoryhmälle oli tärkeää, että strategia antaa eväitä palveluiden vahvistamiseen myös Raaseporin sairaalan ympärillä.
– Meidän tavoitteemme on saada lisättyä palveluita Raaseporin sairaalan yhteyteen. Strategiassa tämä ajatus saa tukea, ja se mahdollistaa kehittämistyön jatkamisen. Lisäksi ensihoidon resursointi kirjattiin osaksi strategiaa ryhmämme esityksestä – tämä on tärkeä asia koko alueen turvallisuuden kannalta, summaa Wickström.
