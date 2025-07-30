Lemmikeille 24/7-päivystys Helsingin Pitäjänmäessä
Evidensia-verkostoon kuuluva Eläinsairaala Mevet käynnistää maanantaina 13.10.2025 jälleen ympärivuorokautisen päivystyksen.
Mevet on yksi Suomen vanhimmista eläinsairaaloista, joka on tarjonnut hoitoa lemmikeille jo yli 50 vuoden ajan. Päivystyspalvelun palauttaminen vastaa asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen saada luotettavaa ja nopeaa apua silloin, kun hätä on suurin.
-Kun lemmikki kohtaa äkillisen sairauden tai tapaturman, apua tarvitaan heti. Haluamme varmistaa, että asiakkaamme voivat luottaa saavansa meiltä asiantuntevaa hoitoa mihin vuorokaudenaikaan tahansa," sanoo sairaalan johtaja Miira Nyman.
Päivystyksessä keskitytään ensisijaisesti lemmikin tilan vakauttamiseen ja hengen pelastavaan hoitoon. Mikäli tilanne vaatii, potilas voidaan ottaa sairaalaosastolle ympärivuorokautiseen jatkohoitoon.
Esimerkiksi monenlaiset myrkytykset, vakavat infektiot ja kroonisten sairauksien kriisitilanteet vaativat usein ympärivuorokautista sairaalahoitoa. Myös erilaisissa onnettomuustilanteissa pidempiaikainen sairaalahoito on usein välttämätöntä.
24/7-päivystys täydentää Mevetin palveluvalikoimaa, johon kuuluvat muun muassa erikoiseläinlääkäripalvelut, modernit tutkimus- ja kuvantamispalvelut sekä haastavat leikkaus- ja hoitotoimenpiteet.
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Miira Nyman
Sairaalan johtaja
Eläinsairaala Mevet
050 534 8562
miira.nyman@evidensia.fi
www.evidensia.fi/mevet
Jari PulkkinenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaEvidensia Eläinlääkäripalvelut Oyviestinta@evidensia.fi
