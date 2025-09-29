EU:n strategialla parannetaan finanssiosaamista ja sijoittamismahdollisuuksia
Euroopan komissio ilmoitti tänään kahdesta säästö- ja investointiunioniin liittyvästä aloitteesta, joista on konkreettista hyötyä EU:n kansalaisille. Aloitteilla pyritään parantamaan ihmisten finanssiosaamista kaikissa elämänvaiheissa. Lisäksi komissio esittelee säästö- ja sijoitustilejä koskevan suunnitelman, jotta sijoittaminen olisi helpompaa ja mahdollista kaikille.
Finanssiosaamista koskevan strategian ydin on auttaa ihmisiä tekemään järkeviä taloudellisia päätöksiä. Kun ihmisillä on tarvittavat tiedot ja taidot talousasioista, he pystyvät budjetoimaan varojaan, suojautumaan huijauksilta ja petoksilta, kartuttamaan säästöjä ja sijoittamaan tulevaisuuden varalle. Strategialla pyritään lisäämään kansalaisten tietämystä talousasioista ja tuetaan jäsenmaiden toteuttamia toimia finanssiosaamisen parantamiseksi.
Komission finanssiosaamista koskevassa strategiassa on neljä osa-aluetta:
- Koordinointi ja parhaat käytännöt: Komissio auttaa sidosryhmiä jakamaan tietoa kansallisista ja kansainvälisistä finanssiosaamista koskevista aloitteista. Se myös kannustaa jäsenmaita ottamaan käyttöön parhaiksi havaittuja käytäntöjä.
- Viestintä ja tietämyksen kartuttaminen: Komissio käynnistää EU:n laajuisen finanssiosaamista koskevan kampanjan, jolla täydennetään ja vahvistetaan EU-maiden omia toimia.
- Komissio kannustaa jäsenmaita hyödyntämään olemassa olevia EU:n rahoitusvälineitä finanssiosaamista koskevien aloitteiden ja tutkimuksen tukemiseen.
- Komissio tekee säännöllisesti Eurobarometri-tutkimuksia ja kannustaa jäsenmaita seuraamaan finanssiosaamisen tason edistymistä.
Jotta kansalaisten talous olisi turvattu, heidän on pystyttävä hallinnoimaan säästöjään paremmin ja kartuttamaan omaisuutta ajan mittaan, myös sijoittamalla pääomamarkkinoille. EU:n kansalaisten säästämisaste on yksi maailman korkeimmista, mutta he eivät useinkaan saa säästöistään parasta mahdollista hyötyä. Finanssiosaamista koskevalla strategialla lisätään kansalaisten tietämystä siitä, miten he voivat optimoida säästämistään ja ymmärtää paremmin sijoitusriskejä ja -mahdollisuuksia.
Joissakin EU-maissa säästö- ja sijoitustilit ovat jo käytössä, mutta niiden ominaisuudet voivat vaihdella huomattavasti. Euroopan komissio toteuttaa finanssiosaamista koskevaa strategiaa tiiviissä yhteistyössä EU-maiden ja sidosryhmien kanssa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_25_2236
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
