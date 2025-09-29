Viikkokatsaus 6.–10.10.2025
Tiedote ja tapahtuma ma 6.10. klo 9–12
Pidä kiinni tavoitteista! Miten olemme onnistuneet Euroopan ympäristön tilan parantamisessa? Euroopan ympäristö 2025 -raportin julkaisutilaisuus
Viiden vuoden välein julkaistava raportti on Euroopan ympäristökeskuksen lippulaivaraportti, joka tarjoaa päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle kattavan ja poikkitieteellisen katsauksen ympäristön, ilmaston ja kestävyyden tilasta Euroopassa. Mihin suuntaan Euroopan ympäristön tila on kehittynyt kuluneen viiden vuoden aikana ja miten Suomi vertautuu muihin eurooppalaisiin maihin?
Tervetuloa mukaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristötiedon foorumin tilaisuuteen kuulemaan ympäristö- ja ilmastoteemojen kehityssuunnista, muutospaineista ja nousevista ilmiöistä Euroopan kontekstissa.
Raportin esittelee Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Leena Ylä-Mononen.
- Lue tapahtumasta lisää ja osallistu (syke.fi)
- Tutustu raporttiin etukäteen (eea.europa.eu)
- Lue myös aiheesta 29.9. julkaistu tiedote (sttinfo.fi)
Lisätiedot: viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ja tapahtuma ma 6.10. klo 13.30–15.00
Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattoripalvelun julkistus
Tilaisuudessa esitellään Kestävien kaupunkien avainindikaattorit -palvelun päivitetty versio kunnille. Palvelu kokoaa yhteen kunnille soveltuvat kestävän kehityksen indikaattorit, jotka kuvaavat tiiviisti ja ajantasaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.Lue lisää syke.fi:n tapahtumasivulta
Lisätiedot: johtava asiantuntija Tapio Reinikainen, puh. 029 525 1847 ja erikoissuunnittelija Venla Riekkinen, puh. 029 525 1942, sähköpostit etunimi.sukunimi@syke.fi
Hiilineutraali-webinaari ti 7.10. klo 15–16
Ajankohtaista Suomen ja EU:n ilmastopolitiikasta – mitä yritysten on hyvä tietää?
Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka määrittävät yhä vahvemmin yritysten toimintaympäristöä tulevina vuosina. Mutta missä mennään nyt – ja mitä on tulossa?
Uusi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU), joka linjaa päästökaupan ulkopuolisten sektorien toimenpiteet vuoden 2030 päästötavoitteen saavuttamiseksi, on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Samalla EU:n ilmastopolitiikka kehittyy ja säädökset ohjaavat yrityksiä entistä vahvemmin kohti vähähiilisyyttä ja ilmastoneutraaliutta. Mutta mitä nämä muutokset merkitsevät suomalaisille yrityksille?
Tule kuulolle Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE)-hankkeen webinaariin, jossa päivitetään tietoja Suomen ja EU:n ilmastopolitiikasta yritysten näkökulmasta. Webinaarissa äänessä mm. Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön asiantuntijat sekä Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö.
Lue webinaarista lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Hanna Talikka, puh. 029 525 1104, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Policy Brief -julkaisu ja webinaari to 9.10. klo 14–15
Pidä kiinni luonnon tulevaisuudesta!
Ratkaisuja kansalliseen ennallistamissuunnitelmaan
Meillä Suomessa on paljon käytännön kokemusta, tutkimusta ja seurantatietoa luonnon tilan palauttamisesta. Suomen ympäristökeskuksen lokakuussa julkaistava Policy Brief esittelee, kuinka eri toimenpiteiden ja ohjauskeinojen positiivisia yhteisvaikutuksia tukemalla eri elinympäristöjen tila paranee kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.
Webinaarissa kuullaan ajankohtaiset, tutkittuun tietoon pohjautuvat suositukset sekä syventävää keskustelua asiantuntijavieraiden kanssa.
Lisätiedot: viestintäasiantuntijat Saara Sivonen, puh. 29 525 1082 ja Hanna Talikka, puh. 029 525 1104, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Sosiaalisessa mediassa
- Maanantaina vietetään geodiversiteettipäivää ja maailman elinympäristöpäivää (World Habitat Day).
Luitko jo nämä?
- Päästötiedosta kilpailuvaltti kuljetusalalla - uusi ohje auttaa alkuun (blogikirjoitus osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi)
Muutokset mahdollisia.
