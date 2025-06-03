Työeläke-lehdessä tulevaisuudentutkija Sari Stenfors: "Teknologia muuttaa kaiken – mutta mihin suuntaan?"
Työeläke-lehdessä tulevaisuudentutkija Sari Stenfors katsoo kannustavin silmin tulevaisuuteen. Myönteisten tulevaisuuskuvien tärkein polttoaine on toivo. Siitä puhuessaan tutkijan silmiin syttyy innostuksen kipinä.
– Tutkimusten mukaan toivo lisää merkittävästi ihmisten elinvuosia. Ne yhteiskunnat, joilla on unelma, reitti ja resurssit, pärjäävät muita paremmin. Näin toteaa tulevaisuudentutkija Sari Stenfors Työeläke-lehden 60-vuotisjuhlanumerossa.
– Suomella on hyvät mahdollisuudet menestyä, mutta meiltä puuttuu visio, sanoo San Franciscossa pitkään asunut tulevaisuudentutkija.
Suomi on maailman kolmanneksi ikääntynein maa
Tulevaisuutta ja Suomen suuntaa pohtivat myös väestö- ja yhteiskuntatieteilijät lokakuussa ilmestyneessä Työeläke-lehdessä.
– Suomi on maailman kolmanneksi ikääntynein maa ja väestö ikääntyy yhä nopeasti. Mallia ei ole otettavaksi muualta, vaan Suomen on kehitettävä oma toimintamallinsa hyvinvointivaltion turvaamiseksi, toteaa dosentti Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolta.
Kunta- ja hyvinvointialueiden toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas muistuttaa, että hyvin toimiva julkinen sektori on edellytys myös yritysten menestykselle. Julkinen ja yksityinen sektori eivät ole vastakkaisia voimia.
Kun työikäinen väestö pienenee, vaikutusta on haettava määrän sijaan laadusta. Työkyvyn tukeminen, harjoitettu työllisyyspolitiikka ja työolojen kehittäminen merkitsevät yhä enemmän ihmisten arjessa ja työssä jatkamisessa.
Heijastuuko tiukentunut talous eläkehakemuksiin?
Suomessa ei ole ollut talouskasvua lähes 20 vuoteen, ja samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus on kaksinkertaistunut.
Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Mikko Laaksonen pohtii artikkelissaan syitä hylkäysosuuden nousun taustalla. Heijastuuko heikko taloustilanne myös suhtautumisessa eläkeratkaisuihin ja tiukentuvatko työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisukäytännöt talouden kehityksen vuoksi?
Työeläke-lehti – 60 vuotta ilmestynyt asiantuntijan apuna
Toivo luo tulevaisuutta. Tämä lause toistuu myös 60-vuotisjuhlalehden kansiaiheessa, jonka on kuvittanut Satu Kettunen. Yhteiskunnan toiminnan kannalta toivo on ikään kuin sosiaalista liimaa, joka ylläpitää luottamusta ihmisiin ja heidän muodostamiinsa instituutioihin, kuten myös eläketurvaan.
- Eläketurvakeskuksen julkaisema Työeläke-lehti on ilmestynyt vuodesta 1965
- Työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehdellä on 7 500 tilaajaa
- Lehden historiasta kansikuvagalleria ja päätoimittajien all-stars-haastattelu
- Työeläkepäivässä 5. marraskuuta lehden 60-vuotisuuutta juhlistetaan Finlandia-talossa.
