SDP:n kädenjälki näkyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudessa strategiassa

Suomessa on vallassa rikkaiden ja ökyrikkaiden hallitus 29.4.2025 08:01:17 EEST | Tiedote

Hallituksella oli puoliväliriihessä mahdollisuus korjata politiikkansa suuntaa, mutta sen sijaan hallitus järjesti todellisen jakovarariihen, jossa tehtailtiin härskisti uusia veronkevennyksiä yhteiskunnan kaikista rikkaimmille sekä leikkaamalla kunnilta ja järjestöiltä velkarahalla ja ottamalla rahaa valtion eläkerahastosta ja asuntorahastossa. Köyhyys lisääntyy ja ihmisten palveluista säästetään niin, että hyvinvointialueet joutuvat leikkaamaan ihmisille elintärkeistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Todelliset, vaikuttavat kasvutoimet huutavat edelleen poissaolollaan.