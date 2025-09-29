Pirkanmaalla valmistaudutaan jo teiden talvihoitoon
Pirkanmaan ELY-keskus huolehtii alueen maanteiden liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset määrittelevät, miten Pirkanmaan teitä hoidetaan ja niiden liikennöitävyys varmistetaan. Talvikauden toimenpiteillä pyritään minimoimaan talven tuomat yllätykset, kuten liukkaus ja lumikuormat, ja varmistamaan turvallinen liikenne kaikilla seudun teillä. Maanteiden kunnossapidon talvikausi Pirkanmaalla alkaa lokakuun alussa.
Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset määrittelevät, miten maanteitä hoidetaan ja niiden liikennöitävyys varmistetaan. Maantiet on luokiteltu kuuteen eri talvihoitoluokkaan. Luokituksen määrittämiseen ja sitä kautta talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat tien merkitys sekä sen liikennemäärä ja -koostumus.
Alemman verkon toimenpideajat ja maksimilumensyvyydet poikkeavat vilkkaamman verkon vastaavista. Ensimmäisenä aurataan väylistä se osa, jossa liikenne kulkee ja lopuksi viimeistelytöihin, kuten pientareiden aurauksiin, on 4 tuntia pidempi toimenpideaika. Pysäkkikatosten lumityöt tehdään vuorokauden kuluessa, paitsi erikseen määriteltyjen erittäin vilkkaiden pysäkkien katokset. Myös sinne johtavat kävely- ja pyöräilyväylät aurataan vuorokauden kuluessa. Kävely- ja pyöräilyväylillä sallitaan yöaikaan enintään 8 cm lunta, muulloin hoitoluokan mukaan 3 tai 4 cm.
Korkeissa hoitoluokissa hoitolenkit ovat lyhyitä, jotta vilkkaat tiet saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Alemmissa luokissa hoitolenkit ja toimenpideajat ovat vastaavasti pidempiä.
On hyvä muistaa, että teiden talvihoidolla ei tavoitella kesäkelejä. Edes laatuvaatimusten mukaisessa kunnossaan tie ei pidä yhtä hyvin kuin kesällä kuivalla asfaltilla. Kuljettajilla onkin oma vastuunsa turvallisesta kulkemisesta. Talvihoito pyrkii omalta osaltaan minimoimaan talven tuomat yllätykset.
Pirkanmaan maanteiden hoitourakat 1.10.2025 alkaen
1.10.2025 alkaen Pirkanmaalla käynnistyvät uudet maanteiden hoitourakat, joilla varmistetaan teiden turvallinen ja sujuva liikennöitävyys ympäri vuoden. Pirkanmaan maanteiden kunnossapidosta vastaavat alueittain seuraavat urakoitsijat:
- Pimara Väyläpalvelut Oy – Tampereella, Virroilla ja Orivedellä
- Destia Oy – Parkanossa ja Kangasalla
- Terranor Oy – Sastamalassa
