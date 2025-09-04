Mediakutsu: Tervetuloa Nordic Fusion Forumiin 20.10.2025 Espoon Hanasaareen
Kutsumme sinut/toimituksenne edustajan Nordic Fusion Forumiin, joka järjestetään maanantaina 20.10. klo 13.30 alkaen Hanasaaressa, Espoossa.
Tilaisuuden järjestää St1 yhteistyössä ruotsalaisen Novatron Fusion Groupin (NFG) kanssa. NFG on ensimmäinen täysimittaista kaupallista fuusioenergiaratkaisua kehittävä yksityinen yritys EU:ssa. St1 on pääsijoittajana investoinut yritykseen 13 miljoonaa euroa. NFG:n ensimmäinen fuusioratkaisun prototyyppi NOVATRON 1 valmistui joulukuussa 2024 ja se sijaitsee Tukholmassa.
Nordic Fusion Forumin avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala videon välityksellä.
Yksi tapahtuman keskeisistä kohokohdista on VTT:n uuden raportin esittely. Raportissa selvitetään fuusioenergian pilottilaitoksen rakentamisen mahdollisuuksia ja strategista potentiaalia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa - sekä tunnistetaan optimaaliset sijaintivaihtoehdot useiden eri kriteerien perusteella. Raportti tarjoaa vankan tietopohjan tuleville investoinneille, sääntelylle ja fuusioreaktoreiden infrastruktuurin suunnittelulle Pohjolan alueella.
Nordic Fusion Forum kokoaa vuosittain yhteen päättäjät, teollisuuden edustajat, tutkijat ja sijoittajat keskustelemaan siitä, miten fuusioenergian kehitystä ja teollistamista voidaan edistää Pohjoismaissa. Forumin tavoitteena on nostaa Pohjoismaat fuusioenergian kansainväliseksi edelläkävijäksi. Tapahtumassa käsitellään fuusioenergian markkinanäkymiä, ajankohtaisia teemoja sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla teknologia voidaan ottaa nopeammin käyttöön osaksi tulevaisuuden energiajärjestelmää.
St1 uskoo, että Novatronin kehittämä tekninen ratkaisu voi raivata tieltään fuusioenergian kaupallistamista pitkään jarruttaneet haasteet. Jos Novatronin ratkaisu saadaan toimimaan, fuusioenergia tarjoaisi käytännössä rajattoman, fossiilivapaan, turvallisen ja edullisen energiantuotantomuodon. Novatron tavoittelee verkkokytkentään valmista reaktoria 2030-luvun loppuun mennessä.
Tilaisuuden ohjelma: https://nordicfusionforum2025.confetti.events/
Ajankohta ja -paikka: 20.10. klo 13.30 alkaen. Hanasaarenranta 5, Hanasaaren kulttuurikeskus, 02100 Espoo.
Ilmoittautuminen: St1:n viestintäpäällikkö Tiia.lemmetti@st1.com tai puh. 0400 480 370
Yhteyshenkilöt
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 Nordic OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestävämpiä energiaratkaisuja. St1:n energiavalikoimaan kuuluvat biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel, aurinkoenergia sekä öljytuotteet. Lisäksi St1 edistää useita merkittäviä energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien investoinnit Göteborgin öljyjalostamon energiasiirtymään.
Konsernilla on yhteensä 1250 St1- ja Shell-brändättyä jakeluasemaa sekä kaasutankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö on parhaillaan siirtymässä yhden brändin strategiaan, jossa kaikki jakeluasematoiminnot yhdistetään St1-brändin alle Pohjoismaissa. St1:n pohjoismainen asemaverkosto tarjoaa asiakkailleen kattavan palvelukokonaisuuden, johon kuuluvat polttoaineet, kasvava sähköautojen latausverkosto ja biokaasun tankkauspisteet raskaalle liikenteelle, autopesupalvelut sekä erilliset kahvilat ja ravintolat. St1:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiö työllistää yli 1000 henkilöä. www.st1.com
St1 Suomi Oy fuusioi tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n vuoden 2025 lopussa4.9.2025 11:03:04 EEST | Tiedote
St1 Suomi Oy fuusioi tytäryhtiönsä Lämpöpuisto Oy:n osaksi emoyhtiötä. Fuusion on määrä toteutua 31.12.2025 mennessä. Fuusiosuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) 28.8.2025. Lämpöpuisto on ollut St1:n kokonaan omistama tytäryhtiö vuodesta 2016 alkaen. Järjestely tukee St1:n strategiaa selkeyttää konsernirakennettaan, vahvistaa palvelukykyä ja kehittää yhteistyötä pitkäjänteisesti eri sidosryhmien kanssa.
St1 Suomi Oy to merge its subsidiary Lämpöpuisto Oy at the end of 20254.9.2025 11:03:04 EEST | Press release
St1 Suomi Oy will merge its subsidiary, Lämpöpuisto Oy. The merger is expected to be completed by 31 December 2025. The merger plan was registered with the Finnish Patent and Registration Office (PRH) on 28 August 2025. Lämpöpuisto has been a wholly owned subsidiary of St1 since 2016. The arrangement supports St1’s strategy to streamline its group structure, strengthen its service capabilities, and enhance long-term collaboration with various stakeholders.
St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 202529.8.2025 10:00:02 EEST | Tiedote
Konsernin keskeiset tunnusluvut 1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 2024 Liikevaihto, MEUR 3 511,9 4 150,8 7 960,7 Liikevoitto/tappio, MEUR -5,3 148,4 171,9 Liikevoitto % liikevaihdosta -0,2 3,6 2,2 Tilikauden tulos, MEUR -3,4 116,4 131,7 Oman pääoman tuotto % -0,5 16,6 9,4 Omavaraisuusaste 54,9 55,0 57,2 St1 Nordic -konsernin vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,5 miljardia euroa, joka on noin 0,6 miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon pieneneminen johtui öljytuotteiden matalammasta hintatasosta sekä Göteborgin öljynjalostamollamme tehdystä osittaisesta huoltoseisokista. Vähittäismyyntimarkkinalla volyymit laskivat hiukan, kun taas laivaliikenteen polttoaineiden volyymit kasvoivat merkittävästi. Liikevaihdon maakohtainen jakauma säilyi aiempien vuosien kaltaisena, ja 20 % liikevaihdosta tuli Suomesta, 52 % Ruotsista, 27 % Norjasta ja vajaa 1 % Iso-Britanniasta. Liikevoitto jäi -5,3 miljoonaan euroon, joka oli 153,7 miljoonaa euroa väh
St1 Nordic Oy’s Interim Financial Statements Release January–June 202529.8.2025 10:00:02 EEST | Press release
Consolidated key figures 1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 2024 Net sales, MEUR 3,511.9 4,150.8 7,960.7 Operating profit/loss, MEUR -5.3 148.4 171.9 Operating profit as % of net sales -0.2 3.6 2.2 Profit/loss for the financial period, MEUR -3.4 116.4 131.7 Return on equity, % -0.5 16.6 9.4 Equity ratio 54.9 55.0 57.2 The St1 Nordic Group's net sales for the first half of 2025 amounted to EUR 3.5 billion, which was approximately EUR 0.6 billion lower than the same period last year. The decrease in net sales was due to the lower prices of oil products and a partial maintenance shutdown at our Gothenburg oil refinery. In the retail market, volumes decreased slightly, while the marine fuel volumes increased significantly. The geographical distribution of net sales remained similar to previous years, with 20% of net sales coming from Finland, 52% from Sweden, 27% from Norway, and less than 1% from the United Kingdom. Operating profit was EUR -5.3 million, which was EUR 153.7 million lower than
St1:n Suomen ensimmäinen sähköautoilijoille suunnattu asema Ylöjärvelle11.8.2025 09:21:18 EEST | Tiedote
Shell Ylöjärvestä tulee St1:n ensimmäinen energia-asema Suomessa, joka palvelee ensisijaisesti sähköautoilijoita. Muutos toteutuu 15. elokuuta, jolloin nestemäisten polttoaineiden myynti asemalla päättyy. Vaikka polttonesteiden jakelu loppuu, HelmiSimpukka-ravintola ja autopesupalvelut jatkavat toimintaansa normaalisti myös muutoksen jälkeen.
