Mediakutsu: Tervetuloa Nordic Fusion Forumiin 20.10.2025 Espoon Hanasaareen

Kutsumme sinut/toimituksenne edustajan Nordic Fusion Forumiin, joka järjestetään maanantaina 20.10. klo 13.30 alkaen Hanasaaressa, Espoossa.

Tilaisuuden järjestää St1 yhteistyössä ruotsalaisen Novatron Fusion Groupin (NFG) kanssa. NFG on ensimmäinen täysimittaista kaupallista fuusioenergiaratkaisua kehittävä yksityinen yritys EU:ssa. St1 on pääsijoittajana investoinut yritykseen 13 miljoonaa euroa. NFG:n ensimmäinen fuusioratkaisun prototyyppi NOVATRON 1 valmistui joulukuussa 2024 ja se sijaitsee Tukholmassa.

Nordic Fusion Forumin avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala videon välityksellä.

Yksi tapahtuman keskeisistä kohokohdista on VTT:n uuden raportin esittely. Raportissa selvitetään fuusioenergian pilottilaitoksen rakentamisen mahdollisuuksia ja strategista potentiaalia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa - sekä tunnistetaan optimaaliset sijaintivaihtoehdot useiden eri kriteerien perusteella. Raportti tarjoaa vankan tietopohjan tuleville investoinneille, sääntelylle ja fuusioreaktoreiden infrastruktuurin suunnittelulle Pohjolan alueella.



Nordic Fusion Forum kokoaa vuosittain yhteen päättäjät, teollisuuden edustajat, tutkijat ja sijoittajat keskustelemaan siitä, miten fuusioenergian kehitystä ja teollistamista voidaan edistää Pohjoismaissa. Forumin tavoitteena on nostaa Pohjoismaat fuusioenergian kansainväliseksi edelläkävijäksi. Tapahtumassa käsitellään fuusioenergian markkinanäkymiä, ajankohtaisia teemoja sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla teknologia voidaan ottaa nopeammin käyttöön osaksi tulevaisuuden energiajärjestelmää.



St1 uskoo, että Novatronin kehittämä tekninen ratkaisu voi raivata tieltään fuusioenergian kaupallistamista pitkään jarruttaneet haasteet. Jos Novatronin ratkaisu saadaan toimimaan, fuusioenergia tarjoaisi käytännössä rajattoman, fossiilivapaan, turvallisen ja edullisen energiantuotantomuodon. Novatron tavoittelee verkkokytkentään valmista reaktoria 2030-luvun loppuun mennessä.

Tilaisuuden ohjelma: https://nordicfusionforum2025.confetti.events/

Ajankohta ja -paikka: 20.10. klo 13.30 alkaen. Hanasaarenranta 5, Hanasaaren kulttuurikeskus, 02100 Espoo.

Ilmoittautuminen: St1:n viestintäpäällikkö Tiia.lemmetti@st1.com tai puh. 0400 480 370