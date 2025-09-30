Mai Kivelä: Orpon hallitus on valinnut toimettomuuden kansanmurhan edessä

Kivelä muistutti, että Suomi ei ole tunnustanut Palestiinaa, vaikka Suomi kannattaa Lähi-idän kriisiin kahden valtion mallia, monet muut eurooppalaiset valtiot ovat jo tunnustanet Palestiinan ja vaikka Suomi sanoo ”tekevänsä kaikkensa” Gazan tilanteen parantamiseksi.

Kivelän mielestä tämä on selkärangatonta toimettomuutta.

– Monelle suomalaiselle on ollut syvästi järkyttävää huomata elävänsä maassa, jonka toimettomuus jää historiankirjoihin, Kivelä sanoi.

Kivelä muistutti, että kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella maalla on velvollisuus estää kansanmurha.

– Palestiina pitää tunnustaa nyt, mutta se ei tietenkään yksinään riitä. Suomen ja EU:n on käytettävä konkreettisia toimia, joilla se voi painostaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeuden räikeät loukkaukset ja palestiinalaisten tappamisen, Kivelä sanoi.

Kivelän mielestä EU:n on jäädytettävä assosiaatiosopimus Israelin kanssa ja langetettava Israelille kovat kauppapakotteet. Lisäksi Israelin laittomasti miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonti on kiellettävä, ja kaikki asekauppa Israelin kanssa on lopetettava.

Kivelän mielestä Suomen tulee myös ilmoittaa valmiudesta ottaa vastaan Gazasta evakuoituja potilaita, kuten ukrainalaisten kohdalla.

– Onko Suomi osoittanut olevansa valmis näihin? Ei ole. Orpon hallitus on tietoisesti valinnut toimettomuuden. Ja toimettomuus on tuen osoitus kansanmurhan jatkumiselle.

-----

Mai Kivelän pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan:





Arvoisa puhemies,

”Miksi Suomi ei tee mitään kansanmurhan edessä?”. Tätä moni on kysynyt epäuskoisena lähes kahden vuoden ajan. Viime aikoina myös media.

Kysymys siitä, miten itse toimisi kansanmurhan edessä ei enää ole vain eettis-filosofista pohdintaa, vaan valtaapitäville se on kansainvälisen oikeuden velvoite ja konkreettisia päätöksiä – tai sitten selkärangatonta toimettomuutta, kuten Suomen osalta. Monelle on ollut syvästi järkyttävää huomata elävänsä maassa, jonka toimettomuus jää historiankirjoihin.

Samaan aikaan sanat palestiinalaisten epäinhimillisen tilanteen kuvaamiseksi ovat loppuneet jo kauan sitten. Israel suorittaa koko maailman edessä kansanmurhaa. YK:n riippumaton tutkintakomissio totesi hiljattain Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa. Saman ovat todenneet monet kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt.

Israelin johto puhuu aivan avoimesti väestön pakkosiirrosta pois Gazan alueelta, suunnittelee Gazan valtausta ja Länsirannan liittämistä itseensä. Israel käyttää nälkää aseena, estää humanitaarisen avun pääsyn Gazaan ja tappaa apua hakevia siviilejä ruoka-avustuspisteille. Gazassa on Israelin tietoisesti aiheuttama nälänhätä.

Kansainvälisen journalistiliiton mukaan toimittajia on kuollut enemmän kuin missään sodassa aikaisemmin. Iskujen kohdistaminen toimittajiin näyttää olevan tietoinen strategia, jolla Israelin hallitus tapattaa kansanmurhan todistajat. Ja valitettavasti tämä on toiminut, sillä Eurooppa on pitkään kieltäytynyt uskomasta Israelin suorittavan kansanmurhaa.

Tämä kaikki kuitenkin todella tapahtuu, me tiedämme siitä, ja silti sen annetaan tapahtua ilman että kansainvälinen yhteisö konkreettisesti todella yrittäisi pysäyttää Israelia.

Lisäksi Israel on jo vuosikymmenien ajan syyllistynyt Palestiinan alueella laittomaan miehitys- ja apartheid-politiikkaan. Israel on miehittäjävaltio, jonka on vuosi toisensa jälkeen annettu viedä palestiinalaisten oikeuksia ja siirtokuntien maita.

Myös Gazaan matkalla olevan kansainvälisen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen tilanne on huolestuttava. Avustuslaivue yrittää rohkeiden vapaaehtoisten voimin kuljettaa humanitaarista apua gazalaisille, mutta järjestäjien mukaan laivue on joutunut lennokki-iskujen ja muiden hyökkäysten kohteeksi. Israel on todennut, ettei se salli avustuslaivueen murtaa Gazan saartoa. Laivueessa on myös suomalaisia, joiden turvallisuudesta hallituksen on huolehdittava.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliiton mielestä Palestiinan valtion tunnustaminen on aivan minimi, mitä Suomen olisi jo pitänyt tehdä. Palestiinan tunnustamisessa on kyse palestiinalaisten itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta omaan valtioon.

On aivan käsittämätöntä, että Suomi ei ole vieläkään sitä tehnyt, vaikka Suomi sanoo tukevansa kahden valtion mallia; vaikka sellaiset maat kuten Kanada, Iso-Britannia, Ranska, Portugali ja Australia juuri viime viikolla tunnustivat Palestiinan; ja vaikka Suomi sanoo tekevänsä KAIKKENSA Gazan tilanteen parantamiseksi.

Kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella maalla on velvollisuus estää kansanmurha. Palestiinan tunnustaminen lisäksi Vasemmistoliiton mielestä on täysin selvää, että monia muita painostuskeinoja tarvitaan. Tunnustaminen ei tietenkään yksinään riitä. Suomen ja EU:n on käytettävä konkreettisia toimia, joilla se voi painostaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeuden räikeät loukkaukset ja palestiinalaisten tappamisen.

Israelia on mahdollista painostaa erityisesti kauppapolitiikalla. EU:n on jäädytettävä koko assosiaatiosopimus Israelin kanssa ja langetettava Israelille kovat kauppapakotteet. Myös henkilöpakotteita on laajennettava poliittiseen johtoon.

Israelin laittomasti miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonti on kiellettävä.

Kaikki asekauppa Israelin kanssa on lopetettava.

Suomen on myös hyödynnettävä kaikki keinot laittoman miehityksen lopettamiseksi sekä kaikkien sotarikollisten saamiseksi oikeuden eteen.

Suomen tulee myös ilmoittaa valmiudesta ottaa vastaan Gazasta evakuoituja potilaita, kuten ukrainalaisten kohdalla.

Onko Suomi osoittanut olevansa valmis näihin? Ei ole. Orpon hallitus on tietoisesti valinnut toimettomuuden. Ja toimettomuus on tuen osoitus kansanmurhan jatkumiselle.