Metsästäjäliitto: Suden kanta-arvio varovainen, mutta aiempaa realistisempi – kannanhoidollinen metsästys on aloitettava
Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio osoittaa, että susien määrä on kasvanut selvästi. Susien kannanhoidollinen metsästys on aloitettava pikaisesti, vaatii Metsästäjäliitto. Kanta-arvio on käytännössä aina aliarvio, koska kaikkia laumoja ja pareja ei saada todennetuksi. Jatkossa Suomen on pystyttävä todentamaan Venäjän rajan yli tulevat sudet nykyistä paremmin.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) 30.9.2025 julkaiseman kanta-arvion mukaan Suomessa oli 430 sutta maaliskuussa 2025. Luke arvioi, että marraskuussa 2025 poronhoitoalueen eteläpuolella ilman rajalaumoja susia on 557 yksilöä.
– Kanta-arvio on nyt entistä realistisemmalla pohjalla, vaikka arvio ei pysty koskaan koko susikantaa osoittamaan. Susien kannanhoidollinen kiintiömetsästys on nyt pystyttävä aloittamaan tulevana talvena. Metsästyslakia työstetään tänä syksynä, ja siihen on sisällytettävä susien kiintiömetsästyksen ohella kaikkien suurpetojen kiintiömetsästys, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Luonnonvarakeskuksen ennustemallin mukaan Suomessa saattaa olla ensi kesänä pentujen syntymän jälkeen jopa 1000 sutta poronhoitoalueen eteläpuolella, ellei kannanhoidollista metsästystä aloiteta.
Kanta-arviosta puuttuu susia ja laumoja
Kanta-arvio on aina varovaisuusperiaatteella tehty. Esimerkiksi Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ilmoittaa, että Tassu- ja DNA-havaintojen puuttumisen vuoksi kanta-arviosta puuttuu arviolta viisi laumaa ja noin 30 sutta.
Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Marko Laine kertoo, että puuttuvia laumoja ovat Kustavin laumaan kanta-arviossa sisällytetty Taivassalon lauma, Kemiönsaaressa kaksi laumaa on merkitty yhdeksi, Somerniemen reviiriin kaksi laumaa on merkitty yhdeksi laumaksi, Mynämäellä on kaksi laumaa yhden sijaan ja Aurassa on paikallisten mukaan kaksi laumaa. Myös Alastaro-Virttaa-Oripää alueella on kanta-arviosta ulos jäänyt parireviiri.
– Vähäisen havaintoaktiivisuuden vuoksi kanta-arviosta puuttuu Varsinais-Suomen lailla varmasti myös muualta Suomesta laumoja ja susipareja. Toivonkin, että jatkossa yhä tarkemmin kaikki havainnot saataisiin kartalle, jotta susien määrä saataisiin tarkasti arvioiduksi ja kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista, muistuttaa Silpola.
Laumaa ei myöskään merkitä kanta-arvioon laumaksi, kun lisääntyvistä aikuisista toinen on laumasta hävinnyt. Laumaa ei merkitä, vaikka tutkitusti kolme neljästä laumasta saa uuden alfayksilön kuolleen tai kadonneen tilalle. Jatkossa tähän on saatava muutos, edellyttää Metsästäjäliitto.
Kanta-arviossa huomioitava paremmin Venäjältä tulevat sudet
Metsästäjäliiton mielestä susikannan ennustemallissa ei huomioida riittävästi poronhoitoalueen susia, ei Suomen ja Venäjän rajan tuntuman susia eli rajalaumoja eikä Venäjältä Suomeen tulevia susia.
EU:n uusi tulkintaohje kehottaa huomioimaan todennetulla tavalla EU:n ulkopuolelta tulevien susien vaikutuksen maan susikannan geneettiseen monimuotoisuuteen ja niiden vaikutuksen susipopulaation kokoon.
Kiitos metsästäjille havaintojen ilmoittamisesta ja DNA-keruusta
Susien havainnointiaktiivisuus on kasvanut merkittävästi, todetaan kanta-arviossa.
– Metsästäjät ovat tehneet hyvää työtä ilmoittaessaan susihavainnoista, jotka suurpetoyhdyshenkilöt kirjaavat Tassu-havaintokantaan. Kiitettävästi on kerätty myös DNA-näytteitä, mihin Metsästäjäliitto osaltaan kannusti maksamalla kerätystä suden DNA-näytteestä 50 euroa, sanoo toiminnanjohtaja Silpola.
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Ere GrenforsLuonnon- ja riistanhoitopäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 569 8916ere.grenfors@metsastajaliitto.fi
Marko LainePuheenjohtajaMetsästäjäliitto, Varsinais-Suomen piiriPuh:040 900 2951marko.laine@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
