Saku Tuominen avaa uudessa kirjassaan oven viinien saloihin
Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä-kirjassaan Saku Tuominen vie viiniharrastuksesta pois turhan hienostelun ja korvaa sen uteliaisuudella, innostuksella ja intohimolla.
Saku Tuomisen uutuuskirja Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä tarjoaa tuoreen ja henkilökohtaisen näkökulman viinien maailmaan.
"Olen ollut viiniharrastaja 40 vuotta. Ensimmäiset 39 vuotta olen seurannut orjallisesti muiden ohjeita. Ostanut vuoden viinejä ja etsinyt niiden mausta boysenmarjaa ja nahkaa ja ihmetellyt kun mitään ei ole löytynyt. Vasta nyt alan pikkuhiljaa luottaa omaan makuuni, mutta matka ulkoaopituista säännöistä oman maun ymmärtämiseen on ollut pitkä. Tällä kirjalla haluan rohkaista muitakin samalle polulle. Tunnistamaan mistä itse pitää ja miksi. Ihan samalla lailla kuin vaikkapa musiikin tai kirjallisuuden kohdalla", kertoo Saku Tuominen.
Kirja ei pyri esittämään absoluuttisia totuuksia, vaan pohjautuu Saku Tuomisen omiin havaintoihin, mielipiteisiin ja makuun. Teos käy läpi viiniharrastuksen olennaisimmat osa-alueet kansantajuisesti, rennosti ja tietoisesti yksinkertaistaen.
Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä-kirja sopii niin aloitteleville viininystäville kuin kokeneille harrastajille, jotka kaipaavat raikasta näkökulmaa ja käytännön vinkkejä.
Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä-kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 16.10. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Saku Tuomisen lukemana äänikirjana.
Saku Tuominen on yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Hän on mukana useassa helsinkiläisessä huippuravintolassa (Palace, Savoy, Café Savoy). Hänet on palkittu vuoden tietokirjailijana ja vuoden puhujana. Tämä on hänen 20. kirjansa.
