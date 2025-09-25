Toivottu ominaisuus Lidlin verkkosivulle: kampanjatuotteiden ajantasaiset saatavuustiedot

Keskikäytävän käyttötavaratuotteita saapuu Lidlin myymälöihin erät kahdesti viikossa, tavallisesti maanantaisin ja torstaisin. Tuotteita saapuu rajattu erä, ja suosituimmat tuotteet myydään nopeasti loppuun.

Lidl on tuonut asiakkaiden toivoman ominaisuuden verkkosivulleen: käyttötavaran saatavuuden eri myymälöissä voi tarkistaa osoitteesta lidl.fi.

– Haluamme helpottaa asiakkaamme elämää. Kun asiakas selaa tuotteita verkkosivullamme, hän näkee yhdellä silmäyksellä saatavuustilanteen myymälöissämme. Tätä ominaisuutta on meiltä kovasti toivottu, joten on mahtavaa vihdoin päästä tarjoamaan tämä asiakkaillemme! Haluamme tehdä asioinnin meillä mahdollisimman helpoksi, sanoo Lidlin markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.

Jokainen käyttötavarakampanjatuote esitellään verkkosivulla, ja nyt tuotteen oheen on lisätty liikennevalosymbolein tuotteen saldotilanne jokaisessa myymälässä:

Vihreä väri kertoo, että tuotetta on hyvin saatavilla.

Keltainen väri kertoo, että tuotetta on enää vähän jäljellä.

Punainen väri kertoo, että tuote on loppuunmyyty.

Harmaa väri kertoo, että tuotteesta ei ole saatavuustietoa tai sitä ei ole myynnissä kyseisessä myymälässä.





Vaatteiden osalta saldotilannetta voi tarkastella väri- ja kokokohtaisesti. Saldo päivittyy verkkosivulle lähes reaaliajassa, kun asiakas maksaa tuotteen kassalla. Saldo ei pysty huomioimaan tilannetta, jossa asiakas on jo ottanut tuotteen hyllystä, mutta ei ole vielä maksanut sitä.

Tuotteen saatavuustilannetta voi tarkastella lidl.fi-verkkosivulla aina kyseisen kampanjan ajan, minkä jälkeen tuote poistuu verkkosivulta uuden kampanjaerän tieltä. Uusi erä kampanjatuotteita saapuu myyntiin tavallisesti maanantaina ja torstaina, jolloin tuotteet ja saatavuustiedot ovat nähtävillä maanantaista klo 12 alkaen keskiviikkoiltaan sekä torstaista klo 12 alkaen sunnuntai-iltaan.

Saatavuustiedot ovat nähtävillä ainoastaan niin kutsutuista keskikäytävän käyttötavarakampanjatuotteista. Muiden tuotteiden saatavuustietoja ei toistaiseksi ole lidl.fi:ssä.