Presidentti Stubb tarkastaa Ilmavoimat Tikkakoskella

President Stubb till FN:s generalförsamling i New York 18.9.2025 19:02:34 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 62/2025 18.9.2025 Republikens president Alexander Stubb reser tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb till New York för att leda Finlands delegation under högnivåveckan av den 80:e sessionen i Förenta nationernas generalförsamling 22–25 september 2025. Sessionen markerar FN:s 80-årsjubileum som förespråkare för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Finlands nationella anförande vid generalförsamlingen kommer president Stubb att hålla onsdagen den 24 september. President Stubb deltar också i FN:s internationella högnivåkonferens för en fredlig lösning av Palestinafrågan och genomförandet av tvåstatslösningen. Dessutom kommer presidenten att medverka i ett högnivåmöte för att främja fred i Ukraina genom återförandet av ukrainska barn. Under sin vistelse i New York kommer det finska presidentparet att delta i en mottagning som Förenta staternas president Donald Trump och hans maka Melania Trump står värdar för. Under generalsförsaml