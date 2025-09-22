Presidentti Stubb tarkastaa Ilmavoimat Tikkakoskella
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 64/2025
30.9.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa Ilmavoimien esikunnan Tikkakoskella Jyväskylässä keskiviikkona 1. lokakuuta 2025.
Presidentti Stubb saa tarkastuskäynnillään tilannekatsauksen Ilmavoimien toimintaan sekä tutustuu ilmaoperaatiokeskukseen ja tiedustelukeskukseen.
