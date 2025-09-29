Veikkaus Oy

Kenosta 250 000 euron jysäys Janakkalaan

30.9.2025 13:41:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Janakkalassa pelattiin viime torstaina onnekas Keno-rivi, jolla pelaaja nappasi 250 000 euron suurvoiton.

Oranssi Keno-lomake telineessä muiden Veikkaus-pelien lomakkeiden vieressä.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Kenon viime torstain ilta-arvonta toi 250 000 euron voiton, joka pelattiin Janakkalassa Turengin K-Supermarketissa. Voitto tuli kymppitason rivillä, jossa panoksena oli 0,50 euroa, ja rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Voittosummaa nosti kunkkunumero, joka myös osui oikein.

Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
Päivä Paikkakunta Summa
24.7. Vesanto 1 400 000,00 €
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 €
10.5. Lohja 900 000,00 €
12.7. Tampere 700 000,00 €
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 €
23.2. Nokia 500 000,00 €
25.9. Janakkala 250 000,00 €
13.8. Lempäälä 250 000,00 €
20.8. Ylivieska 250 000,00 €
4.7. Vantaa 250 000,00 €
1.1. Kerava 250 000,00 €
5.9. Riihimäki 240 000,00 € 

