Kenosta 250 000 euron jysäys Janakkalaan
Janakkalassa pelattiin viime torstaina onnekas Keno-rivi, jolla pelaaja nappasi 250 000 euron suurvoiton.
Kenon viime torstain ilta-arvonta toi 250 000 euron voiton, joka pelattiin Janakkalassa Turengin K-Supermarketissa. Voitto tuli kymppitason rivillä, jossa panoksena oli 0,50 euroa, ja rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Voittosummaa nosti kunkkunumero, joka myös osui oikein.
Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|25.9.
|Janakkala
|250 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
|1.1.
|Kerava
|250 000,00 €
|5.9.
|Riihimäki
|240 000,00 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Varkauteen Vakiosta 333 000 euron potti - Voitto osui kahdeksan euron järjestelmään29.9.2025 14:09:35 EEST | Tiedote
Varkaudessa Neste Warkaudenportissa pelattuun riviin osui lauantaina Vakion kierroksen ainoa täysosuma. Onnekas vakioveikkaaja voitti 333 000 euron suurvoiton. Voitto on vuoden suurin voitto Veikkauksen Vakiosta.
Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon - Ylöjärvelle 40 000 euron voitto27.9.2025 22:39:20 EEST | Tiedote
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla kahteen miljoonaan euroon.
Vuoden suurin Pitkäveto-voitto: Saarijärvelle Liiga-kohteista 108 000 euron voitto27.9.2025 15:14:32 EEST | Tiedote
Perjantai-iltana nettipelaaja Saarijärveltä voitti Veikkauksen Pitkävedon vuoden suurimman voiton. Kuusi kotimaisen jääkiekon Liigan kohdetta osuivat jokainen kohdalleen, ja vedonlyöjän voitto kasvoi 108 867 euroon.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon26.9.2025 22:35:23 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.
Suomeen yli neljän miljoonan euron voitto Vikinglotosta - Voittorivi on pelattu Vantaalla24.9.2025 21:19:39 EEST | Tiedote
Vikingloton tämän illan arvonnassa (kierros 39/2025) löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Suomessa. Vantaan Koivukylän Nesteellä pelattuun riviin osui 4 156 065 euron jättivoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme