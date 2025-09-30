SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa

Arvoisa puhemies,

Ihmiset Gazassa elävät järkyttävän inhimillisen kärsimyksen keskellä. Päivä toisensa jälkeen näemme Israelin sotatoimien jäljiltä yhä pahemmaksi käyvän inhimillisen hädän ja humanitaarisen katastrofin. Raunioiksi pommitetut, tankkien murskaamat kodit, hajonneet perheet ja kodittomat lapset. Tällä hetkellä yli 65 000 kuollutta ihmistä.

Israelin hallitus on nälkiinnyttänyt Gazan väestöä tietoisesti. Se on estänyt lääkkeiden, ruoan ja kriittisen humanitaarisen avun pääsyn perille. Se on tuhonnut infrastruktuurin ja iskenyt toistuvasti sairaaloihin, kouluihin ja avustuspisteisiin. Tämä on meidän kaikkien tiedossa. Me emme voi sanoa nyt, emmekä koskaan myöhemminkään, että me emme tienneet. Me olemme tienneet.

Hyvät kollegat, pyydän asettumaan palestiinalaisen äidin ja isän asemaan ja vastamaan kysymykseen: Olemmeko me tehneet kaikkemme estääksemme tämän julmuuden, joka on rikos ihmisyyttä vastaan?

Arvoisa puhemies,

Presidentti Trump esitteli eilen rauhansuunnitelmansa Israelin Gazassa käymän sodan lopettamiseksi. Suunnitelma on yritys luoda mahdollisuus rauhalle – ja jokainen yritys edistää tätä tavoitetta on tervetullut. Rauhan liekki elää, mutta se on yhä heikko.

On ensiarvoisen tärkeää, että sotatoimet päättyvät välittömästi ja humanitaarinen apu pääsee täysimittaisesti perille ja panttivangit vapautetaan. Todellinen ja kestävä rauha voi kuitenkin syntyä vain, jos palestiinalaiset ovat aidosti mukana neuvotteluissa ja heidän oikeutensa omaan valtioon tunnustetaan. Palestiinalaisilla on oltava näkymä oikeudenmukaisesta tiestä rauhaan siten, että kahden valtion ratkaisu toteutuu. Vain näin voidaan rakentaa pysyvä rauha, jossa sekä israelilaiset että palestiinalaiset voisivat elää turvassa naapureina.

Arvoisa puhemies,

On selvää, että äärijärjestö Hamas syyllistyi rikoksiin hyökätessään Israeliin ja ottaessaan panttivankeja 7. lokakuuta 2023. Haluan sanoa tämän selkeästi: Hamasin rikokset ovat ehdottomasti tuomittavia. Israelilla on oikeus puolustaa kansalaisiaan ja valtiotaan. Silti Hamasin rikokset eivät oikeuta Israelia tuhoamaan Gazan siviiliväestöä. On voitava vaatia, että Israel noudattaa kansainvälistä oikeutta ja kunnioittaa ihmisoikeuksia samoin kuin vaadimme esimerkiksi Venäjältä.

Uskon, että esimerkiksi Ranskan presidentti ja Iso-Britannian pääministeri olivat punninneet hyvin tarkkaan arvojaan - oikeaa ja väärää - ennen kuin päättivät, että tunnustavat Palestiinan valtion.

Suomi ei ole vieläkään tunnustamiseen kyennyt. Ontuvat selitykset siitä, että tunnustaminen ei olisi ajankohtaista tai, että tunnustaminen olisi tuki Hamasille, eivät ole ovat uskottavia.

Suomi on aiemmin pyrkinyt olemaan mukana arvopohjaisissa, suurissa liikkeissä, nyt olemme nyt jääneet pieneen, omituiseen joukkoon. Miten teillä hyvä hallitus, voi olla niin erilainen tilannekuva kuin kumppanimaillamme tai tasavallan presidentillä, joka on kertonut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan, mikäli valmistelette esityksen?

Pääministeri on usein sanonut, että Suomi tukee kahden valtion ratkaisua, mutta sanat ja teot eivät ole yhtä. Mikä on se painava peruste, minkä takia hallitus ei tunnusta Palestiinaa? Mikä on se syy, minkä vuoksi sallitte Israelin hallitukselle erivapauden toimia vastoin kansainvälistä oikeutta, liittää vallattuja alueita itseensä ja toteuttaa etnistä puhdistusta?

Arvoisa puhemies,

Tuki palestiinalaisille on elintärkeää. Palestiinan tunnustaminen on konkreettinen teko rauhan puolesta. Se on askel kahden valtion ratkaisun tukemiseksi. Tunnustaminen on diplomaattinen ratkaisuyritys konfliktiin, jonka juurisyyt ulottuvat palestiinalaisalueiden laittomaan miehitykseen, siirtokuntien laajentamiseen ja vieläkin pidemmälle historiaan.

Painava peruste tunnustamiselle on myös toivon vahvistaminen palestiinalaisten tulevaisuudesta, jotta Israel ja Palestiina voisivat elää rinnakkain.

Arvoisa puhemies,

Palestiinalaiset eivät kaipaa sääliämme, vaan oikeudenmukaisuutta. He eivät tavoittele ylellisyyksiä, vaan mahdollisuuden rakentaa kodin ja elää turvassa. He tarvitsevat elinkelpoisen maan, jossa on toimivat koulut, sairaalat ja mahdollisuus työhön ja toimeentuloon.

Arvoisa puhemies,

Vakavassa kansainvälisessä tilanteessa ja humanitaarisessa hädässä vaaditaan kykyä erottaa se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Pääministeriltä vaaditaan johtajuutta ja hallitukselta toimintakykyä, jotta ulkopoliittinen linjamme näkyy kirkkaana eikä kansainvälinen uskottavuutemme horju.

Äänestämme huomenna hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Koska hallitus ei ole siihen kyennyt, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Koskisen hallitukselle esittämää epäluottamusta.

Äänestyksen koittaessa olemme valinnan edessä. Pyydän pohtimaan sitä, mikä on oikein ja tavoittelemisen arvoista.