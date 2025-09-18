Huili-taukopaikka avataan Neste Kuopio Puijonlaakso -liikenneasemalle 9.10.

Uuden ajan taukopaikka Huili laajenee Imatralle 18.9. 11.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Imatra saa uuden ajan taukopaikan, kun täysin uusi Huili avautuu Neste Imatra Korvenkangas -liikenneasemalla torstaina 18. syyskuuta klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken, jossa pysähdys muuttuu kokonaisvaltaiseksi elämykseksi. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Imatralle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään ja Huili Tammiston menestyksekkään avauksen jälkeen avaamme nyt Neste Imatra Korvenkankaan -liikenneasemalla. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laaduk