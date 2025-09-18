Huili-taukopaikka avataan Neste Kuopio Puijonlaakso -liikenneasemalle 9.10.
Huili laajenee Kuopioon, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kuopio Puijonlaakso -liikenneasemalle torstaina 9.10. klo 11. Sijainti Puijonlaaksossa tuo Huilin lähelle sekä alueen asukkaita että Kuopion keskustassa liikkuvia. Huili tarjoaa viihtyisän pysähdyspaikan yksityisautoilijoille ja ammattikuljettajille sekä kaikille kaupunkilaisille - tuttuun tapaan laadukkaan ruoan, ystävällisen palvelun ja rennon tunnelman kera.
”On hienoa, että voimme tuoda Huilin Kuopioon, kaupunkiin, jossa paikalliset maut ja yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä. Haluamme tehdä Huili Puijonlaaksosta kuopiolaisten oman taukopaikan”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Puijonlaakson Huili palvelee asiakkaita laajoin aukioloajoin: arkisin klo 6.30–21, lauantaisin klo 8–21 ja sunnuntaisin klo 9–18. Valikoimasta löytyy runsas aamiainen, monipuolinen lounasbuffet ja herkullisia à la carte -annoksia. Polttoainemyynnin lisäksi asemalla palvelee automatisoitu Neste Easy Wash -autopesu.
” Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. On hienoa, että nyt myös Kuopiossa asiakkaillamme on mahdollisuus vaivattomaan ja laadukkaaseen pysähdykseen. Huilissa vietettyyn taukoon on helppo yhdistää tankkaus ja Neste Easy Wash -autopesupalvelun kautta matka jatkuu puhtaalla autolla. Ja tuttuun tapaan asioinnista asemalla kertyy jatkossakin Plussa-etuja”, sanoo Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.
Huili Puijonlaakson avajaispäivänä on luvassa erityisiä etuja: ensimmäiset asiakkaat saavat mukaansa yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyn Huili-kassin, 500 ensimmäiselle on tarjolla kakkukahvit ja lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Tankkaajat voivat puolestaan nauttia –5 snt/l polttoaine-edusta* ja Neste Easy Wash -autopesuaseman avauksen kunniaksi Loistopesu on tarjolla huikeaan 15 € hintaan**. Tarjoukset ovat voimassa avajaispäivästä aina 19.10. asti.
Huili Puijonlaakson sisustuksesta vastaa KOKO3, joka on luonut tilaan lämminhenkisen ja viihtyisän ilmeen, jossa tauko todella tuntuu hyvälle.
Huili Puijonlaakso:
- Avautuu torstaina 9.10. klo 11.00
- Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet
- Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Neste Easy Wash -autopesu
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. Polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Kuopio Puijonlaakso –asemalla9.-19.10.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
** Tarjous voimassa Neste Kuopio Puijonlaakso –asemalla 9.-19.10.2025, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
