SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa

Arvoisa puhemies,

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko tuli – ja meni.

Sen yhteydessä usea valtio ilmoitti Palestiinan tunnustamisesta ja viitoitti tehostettuja toimia sodan ja hädän lopettamiseksi Gazassa. Suomi ei ollut mukana tässä laajassa kansainvälisessä rintamassa, johon kuului meille tärkeitä kumppanimaita kuten Ranska, Iso-Britannia, Portugali, Kanada ja Australia.

Tähän mennessä Palestiinan valtion on tunnustanut lähes 160 maailman valtiota ja suurin osa EU-maista.

Suomi jättäytyi pois historiallisella hetkellä, kun toivoa kahden valtion ratkaisusta pyritään pitämään yllä Israelin jatkaessa hävityssotaa Gazassa ja setlementtien vyörytystä Länsirannalla.

Moni maa ja kansainvälinen yhteisö on lähtenyt liikkeelle tilanteessa, jossa Gazan inhimillinen kärsimys on ylittänyt ymmärryksen rajat.

Ruokaa hakevien siviilien surmaaminen, humanitaaristen kuljetusten perille pääsyn estäminen ja nälänhädän aiheuttaminen, Israelin hallituksen ministerien puheet väestön pakkosiirrosta pois Gazasta. - Nämä eivät mitenkään ole selitettävissä Hamasin kukistamisella ja Israelin oman turvallisuuden puolustamisella.

Aiemmin tässä kuussa YK:n itsenäisen tutkintakomission julkaiseman arvion mukaan Gazassa on käynnissä kansanmurha.

Bästa kollegor

Vi kan inte stå vid sidan och se på när den humanitära katastrofen förvärras och förutsättningarna för en tvåstatslösning försvinner dag för dag.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on ollut oikeassa sanoessaan sen, mikä on tapahtunut silmiemme edessä: ”Humanitaarinen kriisi Gazassa on osoitus kansainvälisen järjestelmän epäonnistumisesta.”

Palestiinan valtion tunnustaminen ei sinällään ratkaise humanitaarista kriisiä – eikä kukaan niin ole väittänytkään. Mutta se on pohja kahden valtion malliin perustuvalle kestävälle rauhalle ja vakaudelle, jotta vastaava ei enää koskaan toistuisi.

Kahden valtion malli edellyttää, että Israelilla ja Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereniteettiin, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Euroopan komissio on lopultakin esittänyt EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä kauppaan liittyen määräysten osalta sekä pakotteiden asettamista Israelin äärilaidan ministereitä ja väkivaltaisiin hyökkäyksiin syyllistyneitä siirtokuntalaisia kohtaan.

On erittäin tärkeää, että EU:ssa löytyy tarvittava tuki näille toimille ja niiden täytäntöönpanolle

– Suomen hallitukselta myös!

Arvoisa puhemies

Puhuttaessa Palestiinan tunnustamisesta tarkoitetaan Länsirannalla toimivan palestiinalaishallinnon tunnustamista sekä maltillisten ja demokraattisten voimien tukemista kansakunnan rakentamisessa.

Tunnustaminen ei missään nimessä tarkoita Hamasin tunnustamista ja järjestön oikeuttamista. Päinvastoin sen heikentämistä ja siirtämistä sivuun niin kuin esimerkiksi Ranskan ja Iso-Britannian linjauksissa on todettu.

Hamas on terroristijärjestö, jonka 7. lokakuuta 2023 tekemä isku on täysin tuomittava.

Hamasin tai minkään muun terroritahon ei tule olla osa Palestiinan hallintoa.

Myös palestiinalaishallinnon johtaja Mahmud Abbas on sanonut, ettei Hamasilla pidä olla asemaa palestiinalaishallinnossa. Hänen mukaansa palestiinalaiset eivät myöskään hyväksy juutalaisvastaisuutta.

Arvoisa puhemies

Ranskan ja Saudi-Arabian isännöimä kahden valtion ratkaisua edistävä korkean tason konferenssi järjestettiin viime viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

Konferenssin jälkeen julkistettiin isäntämaiden yhteinen lausunto, joka raamittaa edellytykset kahden valtion ratkaisulle, rauhalle ja vakaudelle.

Lausunnon mukaisesti:

Hamasin tulee luopua vallasta Gazassa ja antaa pois aseensa.

Pysyvä tulitauko on saatava aikaan.

Panttivangit on vapautettava.

Humanitaarisen avun perille pääsy on turvattava.

Israelin joukkojen on vetäydyttävä Gazasta.

Palestiinan omien turvallisuusviranomaisten tukemista jatketaan.

Israelin on sitouduttava kahden valtion ratkaisuun.

Lausunnossa lisäksi tuetaan sitoumusta demokraattisten vaalien järjestämisestä vuoden kuluessa tulitauosta.

Eilen julkistettuun USA:n presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelmaan sisältyy samoja elementtejä. Toivottavasti se johtaa tulitaukoon, panttivankien vapauttamiseen ja eteenpäin kestävän rauhan rakentamiseen.

Arvoisa puhemies

Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari toimi elämänsä aikana useissa merkittävissä rauhanvälitystehtävissä – muun muassa Namibiassa, Kosovon itsenäistymiseen johtavissa neuvotteluissa ja rauhanvälitystehtävissä Indonesian ja Acehin maakunnan välisessä konfliktissa.

Hänen rauhanvälitystyöstään voimme ammentaa oppia myös Palestiinan tilanteeseen. Valtion tunnustaminen ei ole päätepiste, vaan osa prosessia rakennettaessa valtiota.

Namibian itsenäistyessä 1990 Etelä-Afrikan vallasta ei Namibia ollut ”valmis valtio”. YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla perustettiin väliaikainen kansainvälinen YK:n rauhanturvaoperaatio, UNTAG, jonka tarkoituksena oli tukea Namibiaa sen itsenäisyyden alkutaipaleella ja vaalien järjestämisessä.

Näin voisi tapahtua myös Palestiinan osalta.

Ranskan ja Saudi-Arabian vetoomuksessa osoitetaan tuki väliaikaiselle vakauttamista tukevalle operaatiolle, joka perustettaisiin YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla.

Palestiina tarvitsee vahvaa kansainvälistä tukea demokraattisten instituutioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon juurruttamiseen.

Arvoisa puhemies

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme mukaisesti Suomi tukee kansainvälistä oikeutta, sääntöpohjaisuuteen perustuvaa kansainvälistä järjestelmää, ihmisoikeuksia, rauhaa ja vakautta.

Nyt historiallisella hetkellä Suomi kuitenkin jäi pois kansainvälisestä rintamasta, joka Palestiinan tunnustamisella osoittaa tukensa kansainväliselle oikeudelle ja muille ulkopolitiikkaamme keskeisesti ohjaaville arvoille.

Presidentti Stubb on puhunut selkeästi kansainvälisen oikeuden puolesta kuten YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessaan todeten, ettei Israelilla ole oikeutta rikkoa kansainvälistä oikeutta Palestiinassa ja että vuonna 1967 alkaneen miehityksen on päätyttävä.

Hallituksen omissa käsissä on millaisena sen toiminta tai toimimattomuus Lähi-Idän kriisin suhteen näyttäytyy.

Vetoamme Suomen hallitukseen, että se tunnustaa Palestiinan valtion välittömästi. Vielä ei ole liian myöhäistä, mutta pian voi olla.

On aika tullut tehdä kahden valtion ratkaisusta todellisuutta.

Arvoisa puhemies

Välikysymys on voimakas tapa osoittaa opposition tyytymättömyyttä hallituksen politiikkaan. Sitä ei helpoin perustein käytetä, varsinkaan ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, jossa perinteisesti on vaalittu parlamentaarista, puolueiden rajat ylittävää, yhteisymmärrystä.

Kun Petteri Orpon hallitus on ajautunut toimintakyvyttömyyteen tilanteessa, jossa useat Suomen kumppanimaat ovat ottaneet askeleita kahden valtion ratkaisun elvyttämiseksi, on käytettävä kaikki parlamentaarisen keinot hallituksen herättämiseksi.

Tasavallan presidentin tavoin oppositiosta on vahva tuki Palestiinan tunnustamiselle, mutta hallitus ei saa ehdotusta liikkeelle.

Arvoisa puhemies

Teen seuraavan epäluottamusehdotuksen: Aikana, jolloin kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolustaminen olisi tärkeämpää kuin koskaan, hallitus on osoittautunut kyvyttömäksi ylläpitämään Suomen ulkopolitiikan keskeisiä arvoja ja pitkää linjaa aloitteellisessa rauhan rakentamisessa. Tämän vuoksi esitän, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta toimintakyvyssä Palestiinan valtion tunnustamisessa.