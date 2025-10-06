Katajanokan Laituri on Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2025 voittaja
Arkkipiispa Tapio Luoma on valinnut Anttinen Oiva Arkkitehtien suunnitteleman Katajanokan Laiturin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon voittajaksi neljän finalistikohteen joukosta. Luoma vaikuttui Helsingin siluettiin merkittävästi vaikuttavan rakennuksen muotokielestä, valoisuudesta ja puun käytöstä: ”Puu rakennusmateriaalina onnistuu luomaan hetkittäin kokemuksen metsässä kulkemisesta.”
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon myöntää 12. kertaa Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA).
Arkkipiispa kuvaa Laiturin havaitsemista Katajanokan tiili-, kivi- ja betonirakennusten keskeltä pysäyttäväksi.
”Varsinainen yllätys odottaa kuitenkin sisään astuttaessa. Ylöspäin kaartuvat puurakenteet avoimen aulatilan yläpuolella luovat ainutlaatuisen tunnelman, joka kutsuu vierailijaa istahtamaan suuren ympyrän muotoon rakennetulle penkille”, Tapio Luoma kuvaa palkintoperusteluissaan.
Luomaan teki vaikutuksen myös rakennuksen luonnonläheisyys, joka on läsnä niin puutarhamaisella kattoterassilla kuin rakennuksen sisätiloissa.
”Puu rakennusmateriaalina onnistuu luomaan hetkittäin kokemuksen metsässä kulkemisesta. Konttori- ja hotellitoimintoja varten tehdyssä rakennuksessa saattaa tuntea olevansa jossakin toisessa todellisuudessa.”
Katajanokan Laituri kutsuu kävijän vuorovaikutukseen myös rakennuksen ympäristön kanssa: ”Koko talon julkisivun kiertävät ikkunarivistöt ja kattoikkunat häivyttävät tarkkaa rajaa sisä- ja ulkopuolen välillä”, Luoma kuvailee.
Katajanokan Laiturin suunnittelussa yhdistyivät tutkiva lähestymistapa ja yhteiset ympäristötavoitteet
Katajanokan Laituri valmistui viime vuonna suuria odotuksia herättäneelle paikalle, Kauppatorin rakennusrintaman jatkeeksi Katajanokan rantaan. Palkinnon esiraati luonnehti Laituria arviossaan nykyaikaisen suomalaisen puuarkkitehtuurin lippulaivaksi.
Valkoinen rakennus kokoaa saman katon alle hotellin ja Stora Enson pääkonttorin. Stora Enso on myös toimittanut puurungon materiaalin. Rakennuksen omistaa keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Rakennuksen toimisto- ja hotellitoiminnoista huolimatta rakennus on avoin kaikille. Alimmassa kerroksessa sijaitsevat yleisölle avoimet aulatilat, kahvila ja ravintolat, kattoterassilla oleskelualueet ja baari.
Katajanokan Laiturin vastaava arkkitehti Selina Anttinen kuvaa hanketta uutta luovaksi ja poikkeukselliseksi.
“Siinä korostuivat alusta pitäen tutkiva lähestymistapa, kunnianhimoiset lähtökohdat ja jaetut ympäristötavoitteet, eri osapuolten korkea osaaminen sekä uuden oppiminen. On ilo jakaa tämä palkinto kaikkien hankkeessa mukana olleiden tilaaja-, suunnittelija- ja toteutustahojen kanssa.”
Anttista ilahduttaa se, että arkkipiispan palkintoperusteluissa nousee esiin kokemuksellisuus.
“Rakennukset tuovat ihmisiä yhteen, mutta kokemus niistä on henkilökohtainen. Arkkitehtuurin pitääkin sallia monenlaisia näkökulmia, vuorovaikutusta ja vapautta tulkinnoille. Se, millaisia jaettuja ja yksityisiä kokemuksia rakennus mahdollistaa, luo osaltaan perustan sen kestävyydelle ajassa.”
Laiturin suunnittelusta vastasivat Anttinen Oiva Arkkitehtien Selina Anttinen (vastaava arkkitehti), Vesa Oiva ja Teemu Halme (pääsuunnittelija).
Ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2025 saajaksi olivat Katajanokan Laiturin lisäksi Finlandia-talon peruskorjaus, asuinkerrostalo Meander Töölössä ja Vuosaaren biolämpölaitos.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto
Finalistikohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat tänä vuonna professori Matti Sanaksenaho (raadin puheenjohtaja), apulaisprofessori Panu Savolainen sekä arkkitehdit Miia-Liina Tommila ja Kirsi Korhonen. Esiraadin sihteerinä toimi arkkitehti Paula Huotelin.
Esiraadin jäsenet nimeää Safan hallitus. Ehdotuksia palkintokohteiksi haetaan vuoden alussa kaikille avoimella haulla. Esiraati perehtyy ehdotettuihin kohteisiin ja valitsee niiden joukosta finalistit. Vuosittain valittava, muuta kuin arkkitehtuurin alaa edustava tunnettu henkilö valitsee palkinnon voittajan finalistien joukosta.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voidaan myöntää joko suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suomeen suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille suunnittelemasta työstä.
Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.
–
Yhteyshenkilöt
Marika Luukkanen
Matti Sanaksenaho
Paula Huotelin
Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA)
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. Lisäksi SAFAssa on noin 800 opiskelijajäsentä.
