Puolustusministerit tutustuivat kolmeen korvettiin Rauman telakalla
Rauman telakalla merivoimien Laivue 2020 -hanke on edennyt hyvin, kun rakenteilla on samanaikaisesti kolme neljästä merivoimille rakennettavasta monitoimikorvetista. Erityisesti viime vuosina tehdyt panostukset osaamiseen ja kokonaisvaltaisen oman tuotantoprosessin kehittämiseen konkretisoituvat nyt parhaalla mahdollisella tavalla. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit todistivat RMC:n kyvykkyyttä omin silmin tämän päivän telakkavierailullaan.
Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen ja Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson vierailivat tänään ainutlaatuisessa tilanteessa Rauman telakalla, jossa rakenteilla on yhtä aikaa peräti kolme Suomen merivoimille rakennettavaa monitoimikorvettia. Kyseessä on tässä ajan hetkessä maailman kyvykkäin jäissä kulkeva sota-alus omassa luokassaan.
RMC:llä on osaaminen, kyvykkyys, kapasiteetti ja valmius rakentaa niin jäissä kulkevia sotalaivoja kuin jäänmurtajia rivakassa aikataulussa.
Suomen ja Ruotsin puolustusministerit pääsivät todistamaan tänään Raumalla maiden välisen strategisteollisen yhteistyön konkretisoitumista monitoimikorvettien rakentamisessa. Suomalainen RMC rakentaa laivat ja muun muassa ruotsalainen SAAB varustelee ne järjestelmillään Suomen merivoimien käyttöön.
– Tässä ainutlaatuisessa tilanteessa olemme päässeet testaamaan tositoimissa osaamistamme ja prosessiemme toimivuutta erityyppisten alusten vahvana kokonaistoimittajana. Rauman telakka sijaitsee logistisesti ja laivanrakentamisen kannalta erinomaisessa paikassa. Tämä on strategisesti erinomainen paikka rakentaa sotalaivoja, jäänmurtajia ja viranomaisaluksia, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.
RMC on tehnyt merkittäviä panostuksia telakan infrastruktuurin kehittämiseen, kuten raskassiirtoramppiin, itsenäisen terästuotannon virittämiseen huipputehoon samoin kuin henkilöstön osaamiseen, tuotantoprosessien sujuvuuteen, turvallisuuteen ja laatuun. Tärkeällä sijalla on jatkuva tuki ja saumaton yhteistyö Rauman kaupungin, muiden yhteistyökumppaneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden kesken.
Kolmen korvetin rakentaminen yhtä aikaa on todellinen voimannäyttö, jolla on palautettu moninainen sotalaivaosaaminen Suomeen ja Raumalle. RMC on nyt kansainväliselläkin mittapuulla mitattuna näyttöjensä puolesta yksi maailman johtavista telakoista niin sotalaivojen, jäätä murtavien alusten kuin matkustaja-autolauttojen rakentamisessa.
– Olemme onnistuneet kehittämään poikkeuksellista osaamista erityyppisten viranomaisalusten segmenteissä mukaan lukien jäissä kulkevat sota-alukset ja jäänmurtajat samalla kun olemme kehittäneet osaamistamme päästöttömän merenkulun alueella. Uskomme osaamisemme palvelevan jatkossa niin Suomea, Ruotsia kuin muita Nato-liittolaisia, sanoo Rauman telakan toimitusjohtaja Mika Nieminen.
Rauman telakalla rakennetaan tällä hetkellä kolmea Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia Suomen merivoimille. Kaikkien Laivue 2020 -hankkeen monitoimikorvettien on määrä olla valmiina vuonna 2029. Hanke työllistää kokonaisuudessaan peräti 3 500 henkilöä.
Monitoimikorvettien päätiedot:
Pituus: 117 m
Leveys: 16,5 m
Syväys: 5 m
Miehistö: 70
Lisätietoja:
Mika Nieminen
toimitusjohtaja
Rauma Marine Constructions Oy
