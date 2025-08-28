Luonto ihmisen peilinä Antrei Hartikaisen ensimmäisen museonäyttelyn keskiössä

Vuoden 2025 Pro Arte -palkinnonsaaja Antrei Hartikaisen (s. 1991) näyttely Syy avautuu Didrichsenin taidemuseossa 17.10.2025. Puuseppämestari ja muotoilija Hartikaisen näyttelyssä esillä olevat taideteokset ja käyttöesineet kertovat monipuolisuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Pro Arte -palkintolautakuntaan teki erityisen vaikutuksen Hartikaisen omistautuneisuus luonnon ja materiaalien tutkimukseen, puun ja lasin erityisluonteiden huomioiminen sekä omaleimaisen luomisprosessin tinkimättömyys.