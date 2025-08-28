Luonto ihmisen peilinä Antrei Hartikaisen ensimmäisen museonäyttelyn keskiössä
Vuoden 2025 Pro Arte -palkinnonsaaja Antrei Hartikaisen (s. 1991) näyttely Syy avautuu Didrichsenin taidemuseossa 17.10.2025. Puuseppämestari ja muotoilija Hartikaisen näyttelyssä esillä olevat taideteokset ja käyttöesineet kertovat monipuolisuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Pro Arte -palkintolautakuntaan teki erityisen vaikutuksen Hartikaisen omistautuneisuus luonnon ja materiaalien tutkimukseen, puun ja lasin erityisluonteiden huomioiminen sekä omaleimaisen luomisprosessin tinkimättömyys.
”Näyttely on ylistys luonnon sitkeydelle, hiljaiselle mutta vääjäämättömälle voimalle, joka tunkee läpi pintojen, rakenteiden ja luotujen sääntöjen. Ihmisen ja luonnon välinen yhteys kulkee hiljaisena, näkymättömänä voimana. Näyttelyteokset tarkastelevat kasvua, muodonmuutosta sekä luonnon samanaikaista herkkyyttä, haurautta ja kestävyyttä. Ne kutsuvat pysähtymään, havainnoimaan ja tuntemaan sen, mikä muuten saattaisi jäädä huomaamatta”, Antrei Hartikainen kuvailee.
Pro Arte -palkinto on Didrichsenin taidemuseon vuodesta 2003 jakama, nuorille, lupaaville taiteilijoille osoitettu tunnustus, joka myönnettiin nyt viidennen kerran. Tunnustuksen ovat aikaisemmin saaneet taidegraafikko Sari Bremer (s. 1976), kuvanveistäjä Kim Simonsson (s. 1974) sekä kuvataiteilijat Tamara Piilola (s. 1977) ja Karoliina Hellberg (s. 1987).
17.10.2025–25.1.2026 Syy – Antrei Hartikainen
Mediatilaisuus järjestetään Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 17.10.2025 klo 11. Antrei Hartikainen on tilaisuudessa läsnä ja haastateltavissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Museonjohtaja
Anna-Maria Wiljanen
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi
+358 50 433 2810
Nature as a mirror of humanity at the centre of Antrei Hartikainen's first ever museum exhibition
The exhibition Grain by Antrei Hartikainen (b. 1991), winner of the 2025 Pro Arte award, opens at the Didrichsen Art Museum on 17 October 2025. The artworks and everyday objects on display by the master cabinetmaker and designer Hartikainen reflect his versatility and open-mindedness. The Pro Arte jury was particularly impressed by Hartikainen's dedication to the study of nature and materials, his attention to the special characteristics of wood and glass, and his uncompromising approach to his unique creative process.
“The exhibition is a tribute to the resilience of nature, a silent but inevitable force that penetrates surfaces, structures and established rules. The relationship between humans and nature is a silent, invisible force. The works in the exhibition examine growth, transformation and the simultaneous sensitivity, fragility and durability of nature. They invite us to pause, observe and feel what might otherwise go unnoticed," Antrei Hartikainen describes.
The Pro Arte award is a recognition given by the Didrichsen Art Museum since 2003 to promising young artists. This is the fifth time it has been granted. Previous recipients of the award are printmaker Sari Bremer (b. 1976), sculptor Kim Simonsson (b. 1974), and visual artists Tamara Piilola (b. 1977) and Karoliina Hellberg (b. 1987).
17 October 2025 – 25 January 2026 Grain – Antrei Hartikainen
A press conference will be held at the Didrichsen Art Museum on Friday, 17 October 2025, at 11 AM. Antrei Hartikainen will join the event and is available for interviews.
For more information and registration:
Museum Director
Anna-Maria Wiljanen
+358 50 433 2810
anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi
