Aluehallitus hyväksyi liikkumisen tuen asiakasmaksut ja sosiaalialan osaamiskeskuksen organisoitumisen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 30.9.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus sai katsauksen taloustilanteeseen. Aluehallitus hyväksyi sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut ja sosiaalialan osaamiskeskuksen organisoitumisen.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi elokuun kuukausikatsauksen, joka osoittaa taloustilanteen kehittyvän ennakoidusti. Elokuun toteumaluvut osoittavat 49,5 miljoonan euron ylijäämää, mikä ylittää muutetun talousarvion mukaisen 37 miljoonan euron tavoitteen. Loppuvuodelle on odotettavissa kulujen kasvua. Talousarviossa pysyminen edellyttää aiemmin päätettyjen tuottavuus- ja taloudellisuustoimien täysimääräistä toimeenpanoa.
Toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 10,4 miljoonalla eurolla. Myös henkilöstökuluissa on ylitysriskiä. Toimintatuotot ovat kasvaneet 4,6 prosenttia.
Palkallinen työpanos oli elokuussa 1,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi–elokuussa 5,2 prosenttia eli edellisen vuoden tasolla. Elokuussa sairauspoissaoloja oli merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sairausajan palkkakustannukset ovat kuitenkin kasvaneet tammi–elokuussa 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.
Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut muuttuvat marraskuussa
Aluehallitus hyväksyi sosiaalihuollon liikkumisen tuen asiakasmaksut 1.11.2025 alkaen seuraavasti:
Oulun seudun liikenteen toimialueen sisällä taksilla tehtävistä matkoista peritään Oulun seudun liikenteen hinnaston mukainen maksu. 7–16-vuotiaan asiakasmaksu määräytyy sovelluksella ostetun lipun hinnan mukaisesti. Muiden osalta noudatetaan lähimaksun hinnastoa.
Muissa Pohteen alueen kunnissa asiakasmaksu määräytyy Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) määrittämän arvolipun hinnan mukaisesti.
Asiakkaan mukana taksissa matkustavat ilmaiseksi perheeseen kuuluvat alle 12-vuotiaat lapset. Muut alaikäiset lapset maksavat ikänsä mukaisen asiakasmaksun. Asiakkaan mukana voi kulkea maksutta yksi sellainen henkilö, joka on kykenevä toimimaan saattajana.
Asiakas ei maksa taksin kuljettajalle asiakasmaksua, vaan liikkumisen tuen asiakasmaksut laskutetaan asiakkailta kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden matkojen mukaisesti.
Matkustaminen paikallisliikenteessä ja seutuliikenteessä on ilmaista henkilöille, joilla on rintamapalvelus-, rintamasotilas-, rintama- tai miinanraivaajatunnus. Lisäksi matkustaminen on ilmaista partisaanien uhreille sekä sotaleskille vuosien 1939–1945 sotien johdosta. Näiltä ryhmiltä ei peritä asiakasmaksua liikkumisen tuen palveluna myönnetyistä taksimatkoista.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus organisoituu – Lapin hyvinvointialue hallinnoi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa järjestellään uuden valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Asetuksen mukaisesti Suomessa on viisi sosiaalialan osaamiskeskusta yhteistyöalueittain ja lisäksi koko maan kattava ruotsinkielinen osaamiskeskus.
Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää koko maan kattava alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen edistämiseksi. Lisäksi osaamiskeskukset toimivat sosiaalialan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan verkostona.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus muodostetaan yhteistyöalueen hyvinvointialueiden yhteiseksi toiminnaksi. Pohjoiseen yhteistyöalueeseen kuuluvat Kainuun, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Lapin hyvinvointialue toimii osaamiskeskuksen hallinnollisena organisaationa ajalla 1.10.2025–31.12.2026.
Valtionavustusta myönnetään arviolta 256 560 euroa vuodessa. Valtionavustus sisältää 1,5 prosenttia erityisavustusta saamenkielisten palvelujen kehittämiseen.
Osaamiskeskuksen henkilöstöresurssiksi suunnitellaan yksi arviointisosiaalityöntekijä ja osa-aikainen sosiaalityön professori. Professuuri toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Lisäksi valtionosuuden puitteissa voidaan palkata määräaikaista suunnittelu- tai asiantuntijaresurssia erikseen sovittaviin selvityksiin.
Muita päätöksiä
Kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestely Pohjoisella toiminta-alueella jätettiin pöydälle.
Oikaisuvaatimus vastuualuepäällikön tekemästä päätöksestä 8/2024 päätettiin jättää tutkimatta, koska oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä.
Aluehallitus päätti osoittaa yksilöasioiden jaoston esittämän kehittämiskohteen työtoiminnan palvelukriteereistä tulevaisuuslautakunnan käsiteltäväksi.
Aluehallitus nimesi kuntien edustajia hyvinvointialueen vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon kuntien esitysten mukaisesti.
Toimien muuttaminen viroiksi ikä- ja omaishoitokeskuksen palvelualueella hyväksyttiin.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 7.10.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
