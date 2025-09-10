Hyvinkäällä nähdään ensi keväänä komea kattaus Humalan mestarin teoksia

Boheemista elämäntavastaan ja ekspressionistisesta maalaustyylistään tunnettu Jalmari ”Jali” Ruokokoski (1886–1936) eli värikkään elämän. Hänet muistetaan railakkaasta taiteilijaelämästä, monista seikkailuista ja matkoista, sekä kiinnostuksesta sirkusta ja varieteeta kohtaan.

Ruokokoski on mielenkiintoinen hahmo, jonka elämään ja työhön on ollut hauska syventyä näyttelyä kootessa, museokeskus Taikan intendentti Aura Dufva kertoo.

Maalarina Ruokokoski oli luonnonlahjakkuus, jonka taidot tulevat parhaiten esiin hänen lukuisissa näyttelyssä nähtävissä, itsestään ja lähipiiristään maalaamissaan muotokuvissa. Niiden lisäksi esillä on taiteilijaelämää kuvaavia teoksia, värikylläisiä maisemia ja runsaita asetelmia koko Ruokokosken uran varrelta.

Hyvinkäälle Ruokokoski kiinnittyy 1910-luvulla yhdessä taidemaalari Tyko Sallisen kanssa rakennuttamiensa Humala- ja Krapula -taiteilijatalojen kautta.

Ruokokoski on osa Hyvinkään taidehistoriaa taiteilijatoverinsa Tyko Sallisen kanssa. Sallisen ja Ruokokosken lisäksi täällä asuneet Helene Schjerfbeck ja Yrjö Saarinen täydentävät kaupungin vankkaa asemaa taiteilijoiden kaupunkina, jonne monet myöhemmätkin sukupolvet ovat tulleet asumaan ja tekemään taidetta, Dufva kommentoi.

Vaikka Ruokokoski ei aikanaan viihtynyt kauaa Hyvinkäällä, palaa taiteilija kaupunkiin 140-vuotisjuhlanäyttelynsä siivittämänä.

Jali! - Jalmari Ruokokoski 140 vuotta

Museokeskus Taika

7.2.-24.5.2026

Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:

intendentti Aura Dufva

aura.dufva@hyvinkaa.fi