Sofia Virta: Pääministeri Orpo, avatkaa hallituksenne silmät ja johtakaa Suomi historian oikealle puolelle
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi Palestiinan tunnustamista käsitelleessä välikysymyspuheenvuorossaan hallituksen toimimattomuuden olevan anteeksiantamatonta.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Virta muistutti puheessaan, kuinka historian kirjoissa toistuu lukuisia kertoja lause ”Ei enää koskaan”. Näin on todettu kerta toisensa jälkeen, kun koko maailmaa järkyttäneet kansanmurhat ovat saaneet paitsi poliittisten päättäjien, myös koko ihmiskunnan silmät aukeamaan.
– Nyt voimme todeta, ettei tuo lause ”Ei enää koskaan” tarkoittanut mitään. Sillä nyt silmät ovat jälleen kiinni. Maailma seuraa hiljaa vierestä, kun Israel toteuttaa palestiinalaisten kansanmurhaa: silmitöntä tappamista, lasten ja vauvojen nälkään näännyttämistä, elinolosuhteiden tekemistä kestämättömiksi Gazassa asuville kahdelle miljoonalle ihmiselle. Kokonainen kansa on kuilun partaalla, lakkaamassa olemasta silmiemme edessä, Virta totesi.
Virran mukaan kysymys kuuluukin, avaako Suomi vihdoin silmänsä ja ojentaa kätensä heitä auttaakseen. Virta muistutti, että Suomi on sitoutunut kahden valtion mallin edistämiseen sekä hallitusohjelmassa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Israelin hirmutekojen myötä tämä kahden valtion malli on kuitenkin nyt uhattuna.
– Sen pitäisi toimia kimmokkeena tunnustaa Palestiinan valtio, ei vastustaa sitä, kuten hallitus tasavallan Presidentin päinvastaisesta tahdosta huolimatta nyt tekee. Palestiinan valtion tunnustaminen on jo puhtaan inhimillisesti tässä hetkessä ainoa oikea ratkaisu, Virta totesi.
Virran mukaan on myös Suomen kaltaisen pienen maan etu pitää aina heikomman puolta, vaatia kansainvälisen oikeuden noudattamista ja välttää kaksoisstandardeja. Nyt kaksoisstandardit ovat hallituksen ulkopolitiikassa selkeät: samalla, kun emme hyväksy Venäjän pyrkimyksiä tappaa ukrainalaisia, miehittää alueita ja liittää niitä pakolla itseensä, Israelin kohdalla Suomi ei ole valmis vastaaviin pakotteisiin, Virta totesi.
– Eikä Suomi hallituksen johdolla ole valmis Palestiinan tunnustamiseen, vaikka merkittävä osa kansastakin niin haluaisi. Sen sijaan hallitus jää sisäpoliittisen kinastelunsa vangiksi ulkopolitiikan uskottavuuden, Suomen kokonaisedun ja ihmisyyden kustannuksella, Virta kritisoi.
Virta totesi ymmärtävänsä, ettei maan ja hallituksen johtaminen tällaisessa epävarmassa ajassa ole aina helppoa. Virta kuitenkin muistutti Israelin tappaneen yli 60 tuhatta palestiinalaista. Heistä puolet puolet lapsia.
– Näiden ihmisten, tämän kokonaisen kansan takia hallituksen toimimattomuus on anteeksiantamatonta. Palestiinan valtio on tunnustettava nyt, sillä pian meillä ei ole enää mitään, mitä tunnustaa. Siksi vetoan nyt teihin, pääministeri Orpo. Avatkaa hallituksenne silmät, johtakaa Suomi historian sille puolelle, josta haluamme tämän kotimaamme lastenlastenne tulvevista historian kirjoista löytyvän. Ihmisyyden puolelle, Virta päätti.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
