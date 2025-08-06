Sarastia-kaupan vahvistuminen odottaa kilpailuviranomaisen hyväksyntää
Administer Oyj Lehdistötiedote 30.9.2025 klo 14.30
Administer kertoi 30.6.2025, että Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Sarastian kunta-asiakkaiden talous-, palkka- ja ohjelmistoliiketoiminnan ostamisesta. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Yhtiö arvioi tiedottaessaan 30.6. kaupan vahvistuvan alkusyksyn aikana.
Kilpailuviranomainen on pyytänyt asiasta lisätietoja ja haluaa ymmärtää hankintalain muutoksen vaikutuksen markkinoihin sekä kaupan vaikutuksen kilpailutilanteeseen.
Administer odottaa kaupan vahvistuvan lähikuukausien aikana.
Lisätiedot:
Kimmo Herranen
toimitusjohtaja
Administer Oyj
puh. 050 560 6322, kimmo.herranen@administer.fi
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
