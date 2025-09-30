Vasemmistoliitto

Kutsu medialle: Vasemmistoliiton puoluekokous Vantaalla 21.11.–23.11.

30.9.2025 14:42:54 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Arvoisa median edustaja, 

lämpimästi tervetuloa Vasemmistoliiton puoluekokoukseen marraskuussa. Kokouksessa valitaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenet. Lisäksi kokouksessa hyväksytään puolueen uusi tavoiteohjelma vuosille 2025–2028. 

Kokous järjestetään Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa (Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa) 21.11– 23.11. 

Aikataulu: 

Kokous alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy sunnuntaina klo 15.  

Henkilövalinnat tapahtuvat la noin klo 14 alkaen.

Tarkennamme aikataulua median ja tiedostustilaisuuksien osalta loka-marraskuun aikana ilmoittautuneille ja verkkosivuillemme osoitteeseen: https://vasemmisto.fi/puoluekokous-medialle/.

Median ilmoittautuminen

Pyydämme ystävällisesti median edustajia ilmoittautumaan puoluekokoukseen oheisen lomakkeen kautta 20.10. mennessä: median ilmoittautuminen

Iltabileet 

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita myös iltabileisiin la 22.11. Iltabileet järjestetään Puistokulmassa (Talkootie 4, 01350 Vantaa).  

Ennakkokäynti Vantaalla
Järjestämme median edustajille ennakkokäynnin Vantaalla marraskuun aikana. Ne median edustajat, jotka haluavat sopia ennakkokäynnin kokouspaikalle, voivat olla yhteydessä Johanna Jussilaan.  

Yhteyshenkilöt

