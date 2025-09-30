Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut nuorten huumekuolemien ehkäisemisen hankkeeseen valtionavustusta 225 000 euroa vuosille 2025–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Hanke käynnistyy lokakuun 2025 alussa.
Tilastokeskuksen kuolinsyytilaston mukaan huumeisiin kuolleita henkilöitä Suomessa oli vuonna 2023 ennätyksellisen paljon. Huumausainekuolemia oli kaikkiaan 310, eli 60 enemmän kuin vuonna 2022. Eniten huumekuolemia oli 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kuolleiden määrä myös kasvoi eniten.
Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä nuorten huumekuolemia. Tavoitteena on myös selkeyttää ja vahvistaa Keski-Suomen hyvinvointialueella alle 25-vuotiaiden nuorien monialaista päihde- ja riippuvuushoitoa. Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset, alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on huumausaineiden kokeilua ja käyttöä. Erityisenä kohderyhmänä ovat sijaishuollosta jälkihuoltoon siirtyvät täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevat 17–19-vuotiaat nuoret.
– Hanketyössä on keskeistä saada toimiva, monialainen yhteistyö käyntiin niin, että pystymme saumattomasti ja mahdollisimman oikea-aikaisesti tunnistamaan ja auttamaan näitä nuoria. Kolmas sektori ja kuntatoimijat ovat keskeisiä toimijoita sote-palveluiden rinnalla, kertoo nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Sote-työpari aloittaa jalkautuvan työskentelyn nuorten parissa vuoden 2026 alussa
Hankkeen aikana pilotoidaan Jyväskylän alueella erityisesti virka-ajan ulkopuoliseen aikaan ajoittuvaa, nuorten pariin kohdentuvaa, liikkuvaa ja jalkautuvaa työtä kahden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen voimin. Jalkautuva työpari aloittaa työnsä vuoden 2026 alussa. Toimintamallia jalkautetaan myöhemmin laajemmin Keski-Suomen alueella. Myös terveys- ja turvallisuusneuvontaa vahvistetaan hankekauden aikana.
– Uskon jalkautuvan sote-työparin tavoittavan niitä nuoria, jotka eivät muuten helposti päihteiden käytön takia ohjaudu vastaanottoajoille palvelupisteisiimme. Näin pystymme paremmin tarjoamaan apua ja tukea sekä motivoimaan heitä päihteettömyyteen, toteaa Hämäläinen.
Varhainen puuttuminen tärkeässä roolissa
Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa päihdesairaanhoitaja YAMK Eerika Ollila. Ollila aloittaa projektipäällikön tehtävissä lokakuun alussa. Hankkeen toinen työntekijä aloittaa työnsä vuoden 2026 alussa.
– Nuorten päihdekuolemien lisääntymisen myötä ennaltaehkäisy ja mahdollisimman varhainen puuttuminen ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Yksikin päihteiden takia kuollut on liikaa. Koen tämän hankkeen erityisen tärkeäksi itselleni ja koen, että sen saralla on vielä asioita korjattavana, kehitettävänä ja rakennettavana. Omassa työssäni olen nähnyt, että usean nuoren kohdalla varoitusmerkit päihteiden käytöstä ovat olleet nähtävillä jo aikaisessa vaiheessa ja niihin pitäisi pystyä puuttumaan nykyistä aiemmin, Ollila toteaa.
– Hoitoon ohjautuminen ja hakeutuminen tulisi olla helppoa ja eri palveluiden välinen yhteistyö mutkatonta ja saumatonta. Nuorten päihdepalveluiden kehittämisessä olisi myös tärkeää saada nuorten oma ääni kuuluville, varsinkin kun etsitään vaikuttavia ratkaisuja, sanoo Ollila.
Nuorten huumekuolemien ehkäisyn valtionavustushankkeille voi hakea jatkorahoitusta seuraavassa valtionavustushaussa syksyllä 2025.
Yhteyshenkilöt
Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanna.k.hamalainen(at)hyvaks.fi, p. 040 480 6010
Eerika Ollila, projektipäällikkö, Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa -hanke, eerika.ollila(a)hyvaks.fi, p. 040 188 3346
