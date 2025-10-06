Katajanokan Laituri är vinnare av Finlandiapriset i arkitektur 2025

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för tolfte gången av Finlands Arkitektförbund (SAFA).

Ärkebiskopen beskriver det som häpnadsväckande att få syn på Katajanokan Laituri bland Skatuddens övriga byggnader i tegel, sten och betong.

”Den verkliga överraskningen väntar dock när man stiger in i byggnaden. Träkonstruktionerna som böjer sig i en båge uppåt ovanför den öppna hallen skapar en unik stämning som bjuder in besökaren att sätta sig på bänken som har formen av en stor cirkel”, beskriver Luoma i sina prismotiveringar.

Byggnadens naturnära karaktär gjorde också intryck på Luoma. Den är närvarande såväl på den trädgårdsliknande takterrassen som inomhus i byggnaden.

”Träet som byggnadsmaterial lyckas tidvis skapa en upplevelse av att man befinner sig i skogen. I byggnaden, som är avsedd för kontors- och hotellverksamhet, kan det kännas som att man har hamnat i en parallell verklighet.”

Katajanokan Laituri bjuder också in besökaren till växelverkan med byggnadens omgivning: ”Fönsterraderna och takfönstren som går runt hela byggnadens fasad suddar ut den skarpa gränsen mellan inomhus och utomhus”, beskriver Luoma.

I planeringen av Katajanokan Laituri förenades ett undersökande tillvägagångssätt och gemensamma miljömål

Katajanokan Laituri färdigställdes i fjol på en plats som väckte stora förväntningar, som en fortsättning på Salutorgets byggnadsfront mot Skatuddens strand. Prisjuryn karakteriserade byggnaden som ett flaggskepp inom finländsk träarkitektur i sin bedömning.

Den vita byggnaden reser sig under samma tak som ett hotell och Stora Ensos huvudkontor. Stora Enso har också levererat materialet till trästommen. Byggnaden ägs av ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Trots byggnadens funktion som hotell och huvudkontor är den öppen för alla. På bottenvåningen finns allmänna aulautrymmen, ett café och restauranger, på takterrassen finns områden där man kan vistas och en bar.

Selina Anttinen, ansvarig arkitekt för Katajanokan Laituri, beskriver projektet som nyskapande och exceptionellt.

”I projektet framhävdes ända från början ett undersökande tillvägagångssätt, ambitiösa utgångspunkter och delade miljömål, de olika parternas spetskompetens samt nya lärdomar. Det är en glädje att dela det här priset med alla beställnings-, planerings- och genomförandeaktörer som deltagit i projektet.”

Anttinen gläder sig också över att upplevelseaspekten lyfts fram i ärkebiskopens prismotiveringar.

“Byggnader sammanför människor, men upplevelsen av byggnaderna är personlig. Arkitekturen ska också tillåta många olika perspektiv, växelverkan och tolkningsfrihet. Hurdana delade och privata upplevelser en byggnad möjliggör skapar för sin del en grund för byggnadens hållbarhet i tiden.”

Ansvariga för planeringen av Katajanokan Laituri var Selina Anttinen (ansvarig arkitekt), Vesa Oiva och Teemu Halme (huvudplanerare) vid Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Förutom Katajanokan Laituri var också den grundläggande renoveringen av Finlandiahuset, bostadshuset Meander i Tölö och Nordsjö biovärmeverk kandidater till Finlandiapriset i arkitektur 2025.

Finlandiapriset i arkitektur

Juryn som utsåg finalisterna bestod i år av professor Matti Sanaksenaho, (juryns ordförande), biträdande professor Panu Savolainen samt arkitekterna Miia-Liina Tommila och Kirsi Korhonen. Juryns sekreterare var arkitekt Paula Huotelin.

Medlemmarna i juryn utses av Safas styrelse. Förslag till priskandidater efterfrågas i början av året genom en ansökningsprocess som är öppen för alla. Juryn sätter sig in i de föreslagna objekten och väljer finalisterna bland dem. En känd person inom någon annan bransch än arkitektur utses varje år för att välja vinnaren bland finalisterna.

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren. Priset kan också delas ut till antingen en finländsk eller en utländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats i Finland eller till en finländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats utomlands.

Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Representanter för medierna är välkomna att delta i offentliggörandet av prismottagaren i Ravintola Töölös festsal (Runebergsgatan 14–16, tidigare handelshögskolan) måndagen den 6.10 från och med kl. 16.

Om du önskar boka in en intervju i samband med evenemanget 6.10 eller innan dess, kontakta: Marika Luukkanen, tfn 040 507 2173, marika@marikaluukkanen.com