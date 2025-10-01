Nyt on jaossa rahaa nuorten omiin tapahtumiin ja projekteihin
Vaasan nuorisovaltuusto myöntää avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan. Rahaa on jaossa yhteensä 1700 euroa.
Avustusta voi hakea esimerkiksi nuorten järjestämään projektiin tai tapahtumaan, pienryhmien harrastustoimintaan tai osarahoitukseksi suurempaan projektiin. Hakuaika päättyy 31.10.2025.
Avustusta voivat hakea 13–29-vuotiaista nuorista koostuvat ryhmät, jossa on vähintään kaksi nuorta. Ryhmän jäsenten on asuttava tai opiskeltava Vaasassa.
Avustusten avulla nuorisovaltuusto haluaa aktivoida muita nuoria toteuttamaan esimerkiksi tapahtumia, joista mahdollisimman moni nuori pääsee osalliseksi.
- Jos sinulla on idea tai projekti mielessä, nyt on oikea hetki hakea tukea! Haluamme, että mahdollisimman moni vaasalainen nuori pääsee hyötymään toiminta-avustuksista. Jos et ole löytänyt vielä sellaista toimintaa, johon itse haluaisit osallistua, hae avustusta ja toteuta toimintaa itse, vinkkaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Santiago Laitinen.
Avustusta saavat nuorten suunnittelemat ja toteuttamat hankkeet
Avustusta saavan hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja se pitää lopuksi arvioida raportointilomakkeella.
Nuorisovaltuusto päättää avustuksien saajat ja avustusmäärät kokouksessaan 20.11.2025. Avustettu toiminta tulee järjestää 31.5.2026 mennessä.
nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 1730745, ari.kupari@vaasa.fi
