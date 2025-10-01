Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nyt on jaossa rahaa nuorten omiin tapahtumiin ja projekteihin

1.10.2025 08:28:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan nuorisovaltuusto myöntää avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan. Rahaa on jaossa yhteensä 1700 euroa.

Avustusta voi hakea esimerkiksi nuorten järjestämään projektiin tai tapahtumaan, pienryhmien harrastustoimintaan tai osarahoitukseksi suurempaan projektiin. Hakuaika päättyy 31.10.2025.

Avustusta voivat hakea 13–29-vuotiaista nuorista koostuvat ryhmät, jossa on vähintään kaksi nuorta. Ryhmän jäsenten on asuttava tai opiskeltava Vaasassa.

Nuorisovaltuuston toiminta-avustus nuorille | Vaasa

Avustusten avulla nuorisovaltuusto haluaa aktivoida muita nuoria toteuttamaan esimerkiksi tapahtumia, joista mahdollisimman moni nuori pääsee osalliseksi.

- Jos sinulla on idea tai projekti mielessä, nyt on oikea hetki hakea tukea! Haluamme, että mahdollisimman moni vaasalainen nuori pääsee hyötymään toiminta-avustuksista. Jos et ole löytänyt vielä sellaista toimintaa, johon itse haluaisit osallistua, hae avustusta ja toteuta toimintaa itse, vinkkaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Santiago Laitinen.

Avustusta saavat nuorten suunnittelemat ja toteuttamat hankkeet

Avustusta saavan hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja se pitää lopuksi arvioida raportointilomakkeella.

Nuorisovaltuusto päättää avustuksien saajat ja avustusmäärät kokouksessaan 20.11.2025. Avustettu toiminta tulee järjestää 31.5.2026 mennessä.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasanuorisovaltuustonuoretavustukset

Yhteyshenkilöt

nuorisoasiainkoordinaattori Ari Kupari, puh. 040 1730745, ari.kupari@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas ultralöpning ger resultat – energi och lycka har stärkts i imagoundersökningen29.9.2025 12:40:24 EEST | Pressmeddelande

Vasas imageundersökning som nu genomförts för tredje gången visar att Vasaregionen fortfarande har en stark och känd image bland finländarna. Enligt undersökningen förknippar människor fortfarande Vasa med havet, tvåspråkigheten och soligheten. Att ändra på imagen är en långsam process, men våra strategiska fokusområden, såsom energi och lycka, har fått ett starkare fotfäste.

Vaasan ultrajuoksu tuottaa tulosta – energia ja onnellisuus vahvistuneet imagotutkimuksessa29.9.2025 12:40:15 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin kolmatta kertaa toteutettu imagotutkimus osoittaa, että Vaasan seutu herättää suomalaisissa edelleen vahvoja ja tunnistettavia mielikuvia. Tutkimuksen mukaan meri, kaksikielisyys ja aurinkoisuus ovat edelleen yleisimpiä Vaasaan liitettyjä asioita. Mielikuvien muutos on hidasta, mutta strategiset painopisteet kuten energia ja onnellisuus ovat alkaneet näkyä entistä selvemmin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye