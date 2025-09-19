Varma selvitti sijoituskohteidensa valmiutta luontokadon hillintään – vesi noussut yritysten luontolinjausten ytimeen
Yritykset ovat ottaneet edistysaskelia luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi omassa toiminnassaan. Tämä käy ilmi selvityksestä, jossa kartoitimme kolmatta kertaa sijoituskohteinamme olevien yritysten valmiutta hillitä luontokatoa. Kestävään vesivarojen hallintaan liittyvät linjaukset olivat yleistyneet.
Varma on selvittänyt sijoituskohteidensa valmiutta säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Noin joka kuudennella yrityksellä oli toimintasuunnitelma luontokadon hillitsemiseksi.
Suunnitelmia löytyy suhteellisesti useammalta yritykseltä kuin selvityksen kahtena aiempana vuotena. Yritysten kestävään vedenhallintaan ja -käyttöön liittyvät linjaukset olivat yleistyneet. Yritysten tekemät linjaukset olivat myös tarkempia ja kattavampia kuin aiempina vuosina.
–Vastuullinen vesivarojen käyttö on tiiviisti yhteydessä ekosysteemien suojeluun. Jokien kuivuus ei merkitse vain vähäisempää veden määrää, vaan myös elämän – ekosysteemille välttämättömien eläinlajien, hyönteisten ja eliöiden – vähenemistä. Vesivarojen hallinnan merkitys kasvaa, sillä kuivuudesta ja kuumuudesta on kärsitty kesäisin jo ympäri Eurooppaa, Varman vastuullisuudesta vastaava johtaja Hanna Kaskela sanoo.
Yritysten vesivarojen hallintaan liittyvät sitoumukset pitävät sisällään mm. suunnitelmia merivesien suojelusta, vesijalanjäljen laskemisesta, vedenkulutuksen pienentämisestä tai jätevesien käsittelyn parantamisesta.
Lähes puolet yrityksistä edistynyt biodiversiteetin huomioimisessa
Selvityksen kohteina olivat sijoituskohteinamme olevat listatut osakesijoitukset ja pörssilistattuissa osakerahastossa eli ETF-rahastoissa olevat yhtiöt. Mukana ovat yhtiöt, joiden markkina-arvo ylittää miljoona euroa. Mukana oli 204 yritystä.
Kolmannes yrityksistä (32 prosenttia) oli asettanut luontokadon hillintään liittyviä tavoitteita, mutta konkreettinen suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi puuttui.
Lähes puolet yrityksistä (45 prosenttia) oli kuitenkin ottanut edistysaskelia kolmen vuoden aikana luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa. Öljy- ja kaasuyhtiöt erottautuivat toimialana, joka osoitti sitoutumista tavoitteiden asettamiseen.
–Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on ratkaisevaa yritysten toimintaedellytysten säilymiselle. Yritykset, jotka investoivat vastuulliseen resurssien käyttöön ja etsivät ratkaisuja ekosysteemien säilyttämiseen, lisäävät liiketoimintansa joustavuutta ja varmistavat kilpailukykynsä tulevaisuudessa, Kaskela sanoo.
Joka kahdeksas yritys eli 12 prosenttia yrityksistä ei ollut huomioinut julkisissa linjauksissaan biodiversiteettiin liittyviä asioita mitenkään.
Luonnon monimuotoisuus on huomioitu Varman ympäristöpolitiikassa
Kartoitus oli jatkoa Varman omalle biodiversiteettityölle ja toteutettiin kolmatta kertaa. Varma on omassa toiminnassaan sitoutunut yhteisiin sopimuksiin luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon saamisen elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu Varman ympäristöpolitiikassa.
Olemme myös mukana sijoittajien Nature Action 100-yhteisaloitteessa, jonka tarkoitus on lisätä yritysten kunnianhimoa toimissaan ja tavoitteissaan luontokadon ehkäisemiseksi. Aloitteeseen sitoutuneet sijoittajat keskittyvät saamaan liikkeelle luonnon monimuotoisuuden huomioimisen ja luontokadon pysäyttämisen kannalta keskeisiä yrityksiä.
Varman kartoituksessa yritysten biodiversiteettilinjaukset jaettiin neljään kategoriaan: (0) ei mainintaa aiheesta, (1) tahdonilmaus ryhtyä toimeen, (2) sitoutuminen ja yksityiskohtaiset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle ja (3) yksityiskohtainen toteutussuunnitelma sitoumuksen täyttämiseksi.
Aineisto kerättiin julkisesta aineistoista, jolloin lähteinä toimivat yritysten vuosi- ja vastuullisuusraportit, verkkosivut ja yritysten toiminnalleen laatimat biodiversiteettipolitiikat.
Hanna Kaskela
Marjut Tervola
