Jyväskylän selviämisasema on suljettuna 19.–24.10. ja 9.–14.11.
Jyväskylässä sijaitseva selviämisasema (Keskussairaalantie 20 B) on suljettuna Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilökunnan lomautusten vuoksi seuraavina ajankohtina:
- sunnuntaista 19.10. kello 20.30 perjantaihin 24.10. kello 7.30
- sunnuntaista 9.11. kello 20.30 perjantaihin 14.11. klo 7.30.
Henkilöstön lomautukset ovat osa kesän 2025 yhteistoimintaneuvotteluissa sovittuja sopeuttamistoimia. Lomautusaikana asiakkailla on käytettävissään soveltuvin osin hyvinvointialueen muut palvelut.
Selviämisasema on tilapäinen, ympärivuorokautinen suoja päihtyneille yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen paikan selviämisen ajaksi. Selviämisen yhteydessä kartoitetaan asiakkaan palveluiden tarve sekä mahdollinen päihdeongelma ja ohjataan asiakas hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Selviämisasema toimii päihdepalvelukeskuksen yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Utriainen, palveluvastaava, aikuisten kuntouttavat sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 563 8547, timo.utriainen(at)hyvaks.fi
Satu Kokkonen, palvelupäällikkö, aikuisten kuntouttavat sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 074 2383, satu.kokkonen(at)hyvaks.fi
Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella30.9.2025 14:57:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut nuorten huumekuolemien ehkäisemisen hankkeeseen valtionavustusta 225 000 euroa vuosille 2025–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Hanke käynnistyy lokakuun 2025 alussa.
Pelastuslaitokset kouluttivat yhteistyöllä uusia vesisukeltajia – alueellinen kurssi toi uusia osaajia neljään maakuntaan30.9.2025 09:25:29 EEST | Tiedote
Itä-Suomen yhteistyöalueen eli Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset järjestivät yhdessä vaativan vesisukelluskurssin elo–syyskuun 2025 aikana. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdolla toteutetusta koulutuksesta valmistui yhdeksän uutta vesisukeltajaa.
Suojaa vauvat RSV-infektiolta syksyllä ja talvella 2025–202629.9.2025 14:35:09 EEST | Tiedote
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston ja Kansallisen lääkeneuvottelukunnan päätöksen mukaisesti nirsevimabia tarjotaan RSV-epidemiakauden aikana kaikille vastasyntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille lapsille sekä riskiryhmiin kuuluville alle yhden vuoden ikäisille lapsille RSV-infektion ehkäisyyn. RSV voi aiheuttaa pienillä vauvoilla hengitysvaikeuksia ja johtaa sairaalahoitoon. Yhdellä pistoksella saatava suoja vähentää vakavan taudin riskiä koko epidemian ajan.
Ikääntyneiden lyhytaikaisessa palveluasumisessa vahvistetaan laatua29.9.2025 09:56:20 EEST | Tiedote
Ikääntyneiden lyhytaikaisen palveluasumisen tarve on kasvanut Keski-Suomen hyvinvointialueella. Taustalla on ikääntyneiden määrän ja asiakkaiden toimintakyvyn tukemisen tarpeen kasvu. Tarpeeseen vastataan tarjoamalla lyhytaikaishoitoa tietyissä palveluasumisen toimipisteissä eri puolilla hyvinvointialuetta ja palveluun keskittyvän henkilökunnan voimin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.9.2025 01:36:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.9.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, LAHDENTIE, KARSTULA Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Karstulan Västinkiin Lahdentielle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ohikulkija oli havainnut omakotitalon olevan tulessa maatilan pihapiirissä. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle yksikerroksinen, noin 130-neliöinen asumaton rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee kärsimään palossa merkittävät vauriot. Sammutustyöt paikalla ovat käynnissä, kohteeseen on hälytetty 12 pelastuslaitoksen yksikköä. Palon levitämien viereisiin rakennuksiin on saatu estettyä. Alkutietojen mukaan rakennuksessa ei ollut sisällä ketään. Syttymissyytä selvitetään pelastuslaitoksen toimesta.
