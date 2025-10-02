Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita

2.10.2025 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita ja järjestää kaksikielisen sovittelijan peruskurssin. Sovittelijoita tarvitaan erityisesti Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus on maksuton. Sovittelijat ovat tavallisia ihmisiä, joten et tarvitse pohjakoulutusta tai työkokemusta, kurssilla saa tarvittavat tiedot sovittelijana toimimiseen.

Kurssilla käydään läpi sovittelun ja korjaavan oikeuden lähtökohdat, sovitteluprosessi, vapaaehtoistoiminta, poliisin ja syyttäjän rooli, palvelujärjestelmät ja osapuolten kohtaaminen sekä annetaan lakitietoa ja harjoitellaan sovittelua käytännössä. Kurssin vetäjinä toimivat sovittelutoimiston henkilökunta sekä eri ammattialojen asiantuntijat.

Kurssi toteutetaan aikavälillä: pe 21.11.2025 - pe 23.1.2026. Kurssiin kuuluu 6 iltaa (21.11, 3.12, 8.12, 8.1, 14.1, 23.1 klo 17-20) ja 2 lauantaita (22.11 klo 9.15-16, 13.12 klo 10-16). Lähiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä sekä sovittelujen seuraamista. 
Kurssipaikkana toimivat Pohjanmaan sovittelutoimiston toimistot Kokkolassa/Vaasassa sekä Teams. Paikat muokataan kurssilaisille parhaiten sopiviksi.

Ilmoittaudu kurssille 12.10.2025 mennessä Pohjanmaan sovittelutoimiston verkkosivujen kautta (vaasa.fi)
Ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssille hyväksymistä.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Pohjanmaan sovittelutoimisto, pohjanmaan.sovittelu@vaasa.fi

Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden2.10.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande

Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden och ordnar därför en tvåspråkig grundkurs för medlare. Nu behövs flera medlare speciellt i Mellersta Österbotten. Ingen kursavgift uppbärs. Medlarna är vanliga människor - det krävs ingen specifik grundutbildning/arbetserfarenhet. Grundkursen ger den information som behövs för att kunna fungera som medlare.

