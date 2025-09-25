Ozan Yanar nimitetty Suomen taloutta seuraavaksi ekonomistiksi Danske Bankiin

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Ozan Yanar aloittaa senioriekonomistina Danske Bankin Suomen makrotalouden analyysitiimissä 1.10.2025. Hän vastaa Suomen makrotalouden seurannasta ja Suomen talousennusteista.

Tällä hetkellä Ozan toimii taloustieteen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli tutkijana Työn ja talouden tutkimuslaitos LABOREssa. Hän on toiminut myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuosina 2017–2025 ja kansanedustajana 2015–2019. Eduskunnassa Ozan toimi valtiovarainvaliokunnassa, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa Suomen julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen käsittely.

”Olen tarkastellut Suomen taloutta niin päättäjän kuin tutkijan roolista vuosien ajan. Olen todella innoissani, että saan nyt luodata Suomen talouden näkymiä osana Dansken osaavaa ekonomistitiimiä”, sanoo senioriekonomisti Ozan Yanar.

”Vaikka työttömyysluvut ovat nyt korkeat ja talouskasvu vaimeaa, ennusteet lupaavat parempia aikoja ensi vuodesta lähtien. Teollisuudessa ja viennissä nähdään jo valopilkkuja. Kotitalouksien osalta suomalaiset ovat jakautuneita. Palkansaajien reaaliansiot ovat elpyneet hyvin inflaation ja korkojen laskettua, mutta kasvanut työttömyys ja etuuksien varassa elävien vähentyneet tulot näkyvät monen suomalaisen arjessa. Vaikka talouden elpyminen on ollut hidasta, se on kuitenkin edessämme.”

”Olen iloinen toivottaessani Ozanin tervetulleeksi makrotalouden asiantuntijatiimiimme. Hänen monipuolinen osaamisensa työmarkkinoista sekä talouspolitiikan päätöksentekoprosesseista täydentävät erinomaisesti tiimiä”, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto.

Danske Bankin makrotalouden asiantuntijat Suomessa

Danske Bankin Suomen makrotutkimuksen tiimin ekonomistit kattavat laajasti talouden eri osa-alueet.  Median edustajat voivat olla yhteydessä asiantuntijoihimme mediapuhelimen kautta numerossa 050 422 6644 (arkisin 9-16).

  • Minna Kuusisto, pääekonomisti, kansainvälinen talous ja geopolitiikka
  • Antti Ilvonen, seniorianalyytikko, Yhdysvaltojen talous ja valuuttamarkkinat
  • Kaisa Kivipelto, yksityistalouden ekonomisti, suomalaiset kotitaloudet
  • Ozan Yanar, senioriekonomisti, Suomen makrotalous

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

