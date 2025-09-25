Ozan Yanar nimitetty Suomen taloutta seuraavaksi ekonomistiksi Danske Bankiin

Tällä hetkellä Ozan toimii taloustieteen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli tutkijana Työn ja talouden tutkimuslaitos LABOREssa. Hän on toiminut myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuosina 2017–2025 ja kansanedustajana 2015–2019. Eduskunnassa Ozan toimi valtiovarainvaliokunnassa, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa Suomen julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen käsittely.

”Olen tarkastellut Suomen taloutta niin päättäjän kuin tutkijan roolista vuosien ajan. Olen todella innoissani, että saan nyt luodata Suomen talouden näkymiä osana Dansken osaavaa ekonomistitiimiä”, sanoo senioriekonomisti Ozan Yanar.



”Vaikka työttömyysluvut ovat nyt korkeat ja talouskasvu vaimeaa, ennusteet lupaavat parempia aikoja ensi vuodesta lähtien. Teollisuudessa ja viennissä nähdään jo valopilkkuja. Kotitalouksien osalta suomalaiset ovat jakautuneita. Palkansaajien reaaliansiot ovat elpyneet hyvin inflaation ja korkojen laskettua, mutta kasvanut työttömyys ja etuuksien varassa elävien vähentyneet tulot näkyvät monen suomalaisen arjessa. Vaikka talouden elpyminen on ollut hidasta, se on kuitenkin edessämme.”

”Olen iloinen toivottaessani Ozanin tervetulleeksi makrotalouden asiantuntijatiimiimme. Hänen monipuolinen osaamisensa työmarkkinoista sekä talouspolitiikan päätöksentekoprosesseista täydentävät erinomaisesti tiimiä”, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto.

