Monipuolinen kattaus tiedeohjelmia houkutteli yli 12 000 kävijää Tutkijoiden yöhön!
Tutkijoiden yö valtasi Jyväskylän yliopiston kampukset sekä Jamkin pääkampuksen syyskuun viimeisenä perjantaina 26.9.2025. Tapahtuma teki näkyväksi tieteellisen työn yhteisöllisyyden, sillä Tutkijoiden yössä oli mukana satoja tieteentekijöitä eri aloilta.
Tutkijoiden yön kantavana teemana oli tänä vuonna yhteisöllisyys, mikä näkyi tiiviinä yhteistyönä Valon kaupungin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. CETUS-projekti toi valaat Jyväsjärveen, mikä toi Ylistön sillan täyteen valaiden eteerisen tanssin ihastelijoita. Ruuhkautuneesta Ylistön sillasta huolimatta Ylistönrinteen fysiikan, kemian, biologian ja nanotieteen keskuksen ohjelmanumerot vetivät eniten yleisöä Tutkijoiden yössä. Myös aivokuoren magneettistimulaatio Liikunnan rakennuksella, robottipiste Agoralla ja Kanavuoren kokoelmakeskuksen luolaston aarteet kiinnostivat tänä vuonna yleisöä erityisen paljon.
Yliopiston koululaisille suunnatut työpajat olivat jälleen suosittuja: lähes 900 lasta pääsi tutkimaan rikospaikkaa, kokeilemaan generatiivista tekoälyä ja näkemään kemian uusin silmin.
– Tänä vuonna meillä oli ennätyksellisen paljon ohjelmaa yliopistolla, yli 90 erilaista ohjelmapistettä. Upeaa, että yleisö löysi monipuolisen ohjelmatarjontamme, viestintäpäällikkö Liisa Harjula kertoo.
– Aivotutkimuksen ohjelmanumeroon osallistujilla oli pelkästään positiivisia reaktioita. Mieleenpainuvinta olivat keskustelut magneettistimulaation menetelmästä ja sen mahdollisista hyötykäytöistä osallistujien kanssa. Tutkijoiden yössä on mahdollisuus raottaa tutkimuksen ja suuren yleisön välissä olevaa verhoa. Se on mielestäni eduksi koko tieteelliselle yhteisölle, jos ihmisille muodostuu tutkimuksesta ja tutkijoista positiivinen kuva, kertoo väitöskirjatutkija Vesa Onnia.
Jamkin tapahtuma keräsi perheitä Rajakadulle
Ensimmäistä kertaa Jamkissa järjestetyssä tapahtumassa vieraili satoja kävijöitä. Kaikki toiminnalliset pisteet täyttyivät tasaisesti osallistujista, joista moni ei ollut käynyt aiemmin pääkampuksen tiloissa. Perheiden supervoimien kerääminen ja Musatossujen muskari- ja sammakkosoitinaskartelut kiinnostivat erityisesti pientä väkeä. Teknologian laboratorioista vedyllä kulkeva kauko-ohjattava auto, mikrolevät ja hologrammit kiinnostivat. Materiaalien lujuuksien ja ohutkalvojen työnäytöksiin kertyi kymmeniä silmäpareja.
Erilaisia elämäntapoja ja arkisia valintoja pohdittiin Jamkissa HappyPlant-sovelluksen kehittämiseen liittyneessä toiminnallisessa työpajassa. Lapset pääsivät eri rasteilla tuumimaan muun muassa vapaa-ajanviettoaan, aamupalavalintojaan sekä rentoutumista ja palautumista. Sovellus on vielä kehittämisvaiheessa, mikä vähän harmittikin joitain lapsia, kun sovellusta ei vielä ole saatavilla.
– Lasten palaute ja vastaukset ovat ihanan suoria ja rehellisiä. Kotona ei ole välttämättä käyty samanlaisia keskusteluja aamupalasta tai vapaa-ajasta, kuin mitä nyt me kävimme. Vanhemmat vähän hymyillen kohottelivatkin kulmiaan, kun lapset kertoivat, mitä syövät aamuisin tai kuinka paljon pelaavat. Yksi tavoitteemme olikin saada perheet pohtimaan arjen valintojaan ja ehkä viilaamaan niitä vähän. Lasten kanssa on todella hauska keskustella ja ilahdutti nähdä, millaisella innolla he osallistuivat myös motoriikkaradalle, kertoo mittauskoordinaattori Heidi Lindfors.
Jamkin e-urheilutila GamePit Pro oli lähes koko illan täynnä. Osa aloitti kierroksen sieltä ja palasi vielä lopuksi uudestaan.
– Kävimme hyviä keskusteluja vanhempien kanssa kilpapelaamisesta sekä erilaisista pelialan koulutus- ja uramahdollisuuksista nuorison keskittyessä monenlaiseen pelaamiseen. E-urheilussa ja erityisesti peliteknologioissa on paljon mahdollisuuksia erilaiseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön, joita suuri yleisö tai monet yrityksetkään eivät vielä täysimääräisesti hahmota, kuvaa vanhempi asiantuntija Hanna Hauvala.
Jyväskylässä vietettiin Tutkijoiden yön juhlavuotta, sillä tiedetapahtuma on tuonut tieteen lähelle suurta yleisöä jo kymmenen vuoden ajan. Euroopan laajuista tiedetapahtumaa juhlittiin Suomessa tänä vuonna myös Hämeenlinnassa, Oulussa ja Helsingissä.
