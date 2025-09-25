Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 30.9.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 30.9.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja, SDP.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Lehikoinen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
09 310 85504, sari.lehikoinen@hel.fi
