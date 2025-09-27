Kokoomuksen Vikman: Kokoomus tukee Palestiinan ehdollista tunnustamista

”Vaikka Israelilla on ollut oikeus puolustautua, Hamasin terrori-iskusta lähteneet Israelin vastatoimet ovat olleet ylimitoitettuja. Terrorismin tuomitsemisen lisäksi Suomi on tuominnut Israelin kansainvälistä oikeutta rikkovat sotatoimet. Suomi on toistuvasti vedonnut Israeliin niin kahdenvälisesti kuin osana kansainvälistä yhteisöä ja liittynyt Israeliin kohdistuviin painostustoimiin”, Vikman sanoo.



_________________________________



Ed. Vikmanin pitämä ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.



Kokoomus taistelee aina jakamattoman ihmisarvon ja kansainvälisen oikeuden puolesta.

Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen. Vaikka Israelilla on ollut oikeus puolustautua, Hamasin terrori-iskusta lähteneet Israelin vastatoimet ovat olleet ylimitoitettuja.



Terrorismin tuomitsemisen lisäksi Suomi on tuominnut Israelin kansainvälistä oikeutta rikkovat sotatoimet. Suomi on toistuvasti vedonnut Israeliin niin kahdenvälisesti kuin osana kansainvälistä yhteisöä ja liittynyt Israeliin kohdistuviin painostustoimiin.

Raskainta taakkaa kantavat syyttömät siviilit:



Perheet, jotka etsivät vettä ja turvaa pommitusten keskellä.

Lapset, joiden ensimmäiset muistot liittyvät pelkoon ja pakokauhuun.

Loukkaantuneet, joita ei voida hoitaa, koska sairaaloissa ei ole lääkkeitä tai sähköä.



Gazan siviilien, kuten myös israelilaisten panttivankien, tarve turvaan, rauhaan ja ihmisarvoiseen elämään on sama kuin meidän.

Kokoomukselle tärkeintä ovat konkreettiset ja vaikuttavat toimet, jotta ihmisten hätään saadaan vastattua. Sota ja tappaminen on saatava loppumaan. Tavoitteemme kestävästä rauhasta voi toteutua vain, kun sekä israelilaisten että palestiinalaisten turvallisuustarpeet täyttyvät.

Alueelle tarvitaan välitön tulitauko. Panttivangit on vapautettava ja humanitaarisen avun on päästävä perille. Näitä Suomi on vaatinut toistuvasti ja johdonmukaisesti. Olemme toimineet niin kahdenvälisesti kuin EU:n ja YK:n kautta.

Vakaa harkinta ja pitkäjänteisyys ovat hyveitä Suomen kaltaisen pienen maan ulkopolitiikassa. Presidentti Trumpin tuore rauhansuunnitelma on tervetullut askel kohti rauhaa Lähi-idässä. Suomella on edellytykset pitkän linjamme mukaisesti tunnustaa Palestiina merkityksellisellä hetkellä, kunhan ehdot täyttyvät.



Tämän aamun uutisten valossa näyttää siltä, että Gazan kysymyksessä on mahdollisesti saavutettavissa liikettä, kun Israel, Palestiinalaishallinto ja alueen Arabimaat näyttävät kaikki suhtautuvan rauhansuunnitelmaan myönteisesti. Pallo rauhan saavuttamiseen on nyt Hamasilla.

Tehdään myös selväksi se, että Suomi on toiminut ja auttanut. Suomi on antanut euromääräisesti mittavaa humanitaarista apua Gazaan. Suomen ulkopoliittinen johto tekee jatkuvasti töitä kansainvälisissä pöydissä Lähi-idän tilanteen ratkaisemiseksi.



Viime viikolla Suomi vetosi usean maan kanssa Israeliin, jotta se avaisi evakuointikäytävät ja sallisi potilaiden kuljetukset konfliktialueelta hoitoon. Syyskuussa Suomi liittyi osaksi New Yorkin julkilausumaa Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta.

Koko eduskunta on sitoutunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jossa on kuvattu Suomen tuki kahden valtion mallille. Tätä linjaa hallituksemme on määrätietoisesti edistänyt. Kahden valtion malliin sisältyy se, että Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan valtion.



Kokoomus tukee Palestiinan tunnustamista, kun ehdot täyttyvät. Pidämme välttämättömänä, että terroristijärjestö Hamasin hallussa olevat panttivangit vapautetaan, Hamas riisutaan aseista ja Palestiinaan saadaan siviilihallinto, jossa Hamas ei ole mukana.

Tulitauko on saatava voimaan ja humanitaarisen avun on päästävä perille.

Ei kuitenkaan pidä antaa kuvaa, että akuutti kriisi ja siviilien hätä olisivat ratkenneet vain Palestiinan tunnustamisella viime viikolla. Ei voida väittää, että Palestiinan tunnustaminen ilman ehtoja olisi lopettanut siviilien akuutin kärsimyksen, veisi avun perille tai estäisi väkivallan.



Gazan ihmisten hätää ei auta se, että Suomessa oppositio pyrkii tekemään näin vakavalla asialla sisäpolitiikkaa.



Kokoomus tukee hallituksen ja valtiojohdon työtä sen puolesta, että verenvuodatus ja inhimillinen kärsimys päättyvät, edellytykset Palestiinan tunnustamiselle täyttyvät ja Lähi-itään saadaan kestävä rauha.