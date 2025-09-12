Oma Häme vastaanotti Ahveniston sairaalan allianssilta tänään 30.9.2025
Oma Häme vastaanotti Ahveniston sairaalan allianssilta tänään 30.9.2025. Assi-projekti valmistui ajallaan monivaiheisen suunnittelun ja rakentamisen jälkeen. Investointivaihe alkaa nyt, ja sairaalan odotetaan vastaanottavan ensimmäisiä potilaita keväällä 2026. Projekti yhdistää ihmislähtöisen suunnittelun ja modernit tilaratkaisut.
–Ahveniston sairaalahanke, eli Assi, on valmistumassa monivaiheisen suunnittelu- ja rakennustyön jälkeen päivitetyn aikataulun mukaisesti. Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme) ottaa sairaalan vastaan allianssilta tänään 30.9.2025. Vastaanoton jälkeen käynnistyy tilaajan investointivaihe, johon kuuluvat muun muassa tilaajan vastuulla olevien investointikokonaisuuksien asennus, kalustaminen ja varustelu, kertoo projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen. Ensimmäiset potilaat otetaan uusiin tiloihin keväällä 2026.
Suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2017 tavoitteena rakentaa Kanta-Hämeeseen sairaala, joka vastaa tulevaisuuden hoitotarpeisiin ja tukee nykyaikaista hoitotyötä. Matkan varrella keskeiseksi lähtökohdaksi nousi käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys: suunnitteluun on osallistettu laajasti ammattilaisia, potilaita ja asukkaita, jotta sairaalasta tulisi toimiva, inhimillinen ja helposti saavutettava.
Hankkeen toteutusmallina on ollut allianssi, jossa keskeiset osapuolet – Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Skanska, Sweco ja Integrated Työyhteenliittymä (ONE Architects Oy, Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy sekä Swecon arkkitehdit) – ovat toimineet yhdessä yhteisessä organisaatiossa. Allianssimalli on mahdollistanut yhteisen vastuun ja riskien sekä hyötyjen jakamisen, ketterän reagoinnin poikkeuksellisiin olosuhteisiin sekä tehokkuuden parantamisen muun muassa tahtituotannon avulla.
–Skanskan päämäärä on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Nykyaikaisen sairaalan rakentaminen on juuri sitä mitä suuremmissa määrin. Matka on ollut pitkä, ja hyvällä yhteistyöllä sekä lujalla tahdolla olemme onnistuneet saattamaan oman osuutemme valmiiksi laadukkaasti sekä sovitussa aikataulussa. Kiitos tästä kuuluu kaikille Assi-sairaalan rakentamiseen osallistuneille. Olemme ylpeitä saavutuksestamme, ja Ahveniston sairaala jää uljaana odottamaan tulevia asiakkaitaan, kertoo allianssin projektipäällikkö Kari Sundelin Skanskalta.
Rakennustyöt alkoivat vuonna 2021 koronapandemian keskellä ja hanketta ovat varjostaneet niin globaalit kriisit kuin kustannusten nousukin. Siitä huolimatta Assi on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Rakentamisen aikana työmaalla on työskennellyt lähes 4000 ihmistä, ja enimmillään työmaan vahvuus on ollut noin 700 työntekijää.
Turvallisuus ja vastuullisuus ovat olleet keskeisiä tavoitteita: työmaalla on kirjattu 537 751 työturvallisuushuomiota ja turvallisuusmittausten keskiarvo on ollut erinomaiset 97,78 prosenttia. Työtunteja on kertynyt yhteensä 2 119 422 tuntia. Rakennusjätteestä 60,37 % on kierrätetty, 39,22 % hyödynnetty energiana ja vain 0,41 % päätynyt kaatopaikalle.
–Kaikkien Swecon rakenne-, talotekniikka-, arkkitehti- ja käyttäjälähtöisen suunnittelun sekä sairaalan logistiikkajärjestelmien asiantuntijoiden puolesta voin todeta, että allianssin päätös panostaa hankkeessa erityisesti suunnittelun korkeaan tarkkuustasoon on toiminut hienosti. Suunnitelmien toteutuskelpoisuus on ollut erinomaisella tasolla, vähentäen osaltaan merkittävästi hankkeen kokonaiskustannuksia, sanoo Swecon projektijohtaja Arto Hellsten.
Ahveniston sairaala muodostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä rakennusosasta: vuodeosastorakennuksesta, kiireettömän hoidon tiloista sekä ns. kuumasta sairaalasta, johon sijoittuvat muun muassa leikkausosasto, päivystys- ja tehohoidon yksiköt. Potilaiden ja vierailijoiden liikkumista helpottavat selkeät kulkureitit, joita avartavat suuret ikkunat ja luonnonvalo.
–Luonnonvalon tuominen syvärunkoisen rakennuksen sisätiloihin on ollut yksi suunnittelun tärkeimmistä arkkitehtonisista lähtökohdista. Esimerkiksi heräämö kylpee luonnonvalossa. Teho-osastollakin luonnonvalo auttaa luonnollisen vuorokausirytmin ylläpitämistä, joka tutkitusti edistää toipumista, kertoo Assin pääsuunnittelija, johtava arkkitehti Nina Väistö ONE Architects -toimistosta.
Inhimillisyys näkyy myös materiaalivalinnoissa, maanläheisissä väreissä ja sairaalan taideteoksissa. Rakennuksen umbrakäsitellyn julkisivun patinanruskea väri on saanut innoituksensa Ahveniston harjumaisemien mäntypuiden rungosta. Sisätiloissa toistuvat puuviilupinnat ja lämpimät värisävyt.
Assi on suunniteltu tukemaan sekä potilaiden hyvää hoitoa että henkilöstön sujuvaa työtä. Keväällä 2026, kun toiminta uudessa sairaalassa alkaa, konkretisoituu myös visio maailman inhimillisimmästä sairaalasta – hoitopaikasta, jossa moderni teknologia, toimivat tilaratkaisut ja ihmislähtöinen suunnittelu kohtaavat.
Eeva Rikkilä-KettunenProjektijohtaja
Kari SundelinAllianssin projektipäällikkö
Kuvat
