Risteyssilloilla tilapäisiä liikennejärjestelyitä lokakuussa

Vaasan ultrajuoksu tuottaa tulosta – energia ja onnellisuus vahvistuneet imagotutkimuksessa 29.9.2025 12:40:15 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin kolmatta kertaa toteutettu imagotutkimus osoittaa, että Vaasan seutu herättää suomalaisissa edelleen vahvoja ja tunnistettavia mielikuvia. Tutkimuksen mukaan meri, kaksikielisyys ja aurinkoisuus ovat edelleen yleisimpiä Vaasaan liitettyjä asioita. Mielikuvien muutos on hidasta, mutta strategiset painopisteet kuten energia ja onnellisuus ovat alkaneet näkyä entistä selvemmin.