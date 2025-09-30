Risteyssilloilla tilapäisiä liikennejärjestelyitä lokakuussa
Vaasassa tehdään risteyssiltojen kuntotarkastuksia Kauppapuistikolla ja Hietalahdenkadulla 1.–3.10.2025, minkä takia ajokaistoja suljetaan tilapäisesti. Myös Hirventiellä Korkeamäen risteyssilta tarkastetaan 22.10.2025.
Kuntotarkastukset tehdään Kauppapuistikon ja Hietalahdenkadun kohdalla sijaitseville risteyssilloille keskiviikosta perjantaihin 1.–3.10.2025. Kauppapuistikolla suljetaan töiden ajaksi kummankin sillan toinen ajokaista kerrallaan. Hietalahdenkadulla risteyssiltojen alapuolella toinen ajokaista on suljettuna töiden ajan. Liikennettä ohjataan tilapäisin liikennevaloin.
Myös risteyssiltojen alittavilla kävely- ja pyöräteillä tehdään töitä, mutta kävelijöille ja pyöräilijöille jätetään esteetön kulku työmaan ohi.
Korkeamäen risteyssilta suljetaan myöhemmin lokakuussa
Korkeamäen risteyssilta Hirventiellä suljetaan kuntotarkastuksen vuoksi keskiviikkona 22.10.2025. Tarkastusta ei tehdä sateella, joten työhön sisältyy säävaraus. Kaupunki tiedottaa tarkemmista liikennejärjestelyistä lähempänä ajankohtaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli KillinenJoukkoliikennesuunnittelijaPuh:+358404813689heli.killinen@vaasa.fi
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:+358403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Linkit
