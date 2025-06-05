Viemärin pinnoitus menetti suosionsa lyhyen käyttöiän vuoksi – Sukitus tarjoaa pysyvän ratkaisun
Viemärisaneerausyhtiö Akvatek julkaisi artikkelin viemärin pinnoitusmenetelmän ongelmista ja sen suosion laskusta. 2000-luvun alussa lupauksia herättänyt pinnoitusmenetelmä osoittautui lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, joka on nykyisin enää alle 5 prosenttia markkinoista.
VTT:n tutkimuksen mukaan pinnoitettujen viemäreiden keskimääräinen käyttöikä on vain 10-15 vuotta, kun vastaavasti sukitettu viemäri kestää 50 vuotta.
Pinnoituksen suurimmat ongelmat
Pinnoitusmenetelmän keskeiset haasteet ovat:
Epätasainen paksuus: Pinnoiteaine valuu työn aikana alaspäin, jolloin putken yläpinnalle jää ohuempi kerros kuin pohjalle. Pintojen paksuus vaihtelee 1-3 millimetrin välillä.
Irtoava pinnoite: Pinnoitteesta irtoavat palaset voivat tukkia viemärin, mikä johtaa kalliisiin tukosten avauksiin.
Riippuvuus vanhan putken kunnosta: Valurautaputk voii jatkaa ruostumista pinnoitteen alla, mikä aiheuttaa pinnoitteen irtoamisen ajan myötä.
Korkeat pitkän aikavälin kustannukset: Lyhyen käyttöiän vuoksi viemäri joudutaan korjaamaan uudelleen suhteellisen nopeasti.
Sukitus syrjäytti pinnoituksen
Akvatekilla kerrotaan nähneensä pinnoitusmenetelmän suosion laskun lähietäisyydeltä ja korjanneensa kymmeniä epäonnistuneita pinnoituksia sukittamalla.
"Teknisesti kehittyneempi menetelmä voitti ajan myötä. Sukitus tarjoaa tasaisen noin 3,5 millimetrin paksuuden koko putkessa ja muodostaa saumattoman rakenteen, joka ei ole riippuvainen vanhan putken kunnosta," yhtiöstä kerrotaan.
Pinnoitettu viemäri voidaan yleensä sukittaa, ja vanhaa pinnoitetta ei tarvitse välttämättä poistaa kokonaan ennen sukitusta.
