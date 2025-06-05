Viemärin pinnoitus menetti suosionsa lyhyen käyttöiän vuoksi – Sukitus tarjoaa pysyvän ratkaisun

Viemärisaneeraus ilman purkutöitä – sukitus helpottaa taloyhtiöiden remonttikuormaa 5.6.2025 13:41:00 EEST | Tiedote

Viemärien sukitus on noussut yhdeksi suosituimmista menetelmistä vanhojen rakennusten viemäriputkien saneerauksessa. Syy on selvä: sukitus toteutetaan nopeasti ilman purkutöitä ja laajoja asumishaittoja, ja lopputuloksena on uudenveroinen, kestävä ja siten pitkäikäinen viemärijärjestelmä.