SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Orpon ohjelma rikkoo ennätyksen toisensa perään
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista osoitettuna. Jo aiemmin on nähty, että konkurssit, työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet 2000-luvun ennätystasolle. Tiistaina Tilastokeskus julkisti tiedon myös valtion velkaantumistahdin nousemisesta uuteen ennätykseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka kasvoi 12,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä vuoden toisella neljänneksellä.
– Orpon uusin ennätys ohittaa velkaantumisessa jopa pandemian pahimmat ajat, kun yhteiskunta oli laajasti suljettu. Tämä osoittaa leikkauspolitiikan täydellisen seinään ajamisen. Venäjän hyökkäyssota ja Trumpin kauppapolitiikka vaikeuttavat tilannetta, mutta hallitus on onnistunut politiikallaan viemään suomalaisilta uskon tulevaisuuteen ja ajamaan Suomen tilanteeseen, jossa edes mikään muu Venäjän rajanaapuri ei ole, Mäkynen huomauttaa.
Pandemiasta lähtien koko edellisen vaalikauden Petteri Orpo syytti Marinin hallitusta velkaantumisesta. Nyt Orpon ohjelman veronalennukset ovat suuremmat kuin Marinin hallituksen tekemät menolisäykset, jotka olivat 2,1 miljardia euroa. Noista menolisäyksistä suuri osa on leikkausten myötä jo peruttu.
– Kokoomus lähti valtiovarainministeriön tuella toteuttamaan täysimittaisesti omaa talous- ja työmarkkinapolitiikkaansa. Nyt näemme tulokset. Velkaantuminen ei hidastu leikkauksilla, vaan huonosti kohdennettuna ja ajoitettuna pahentaa talouden surkeaa tilaa. Oikeuttaakseen heikennykset pienituloisten toimeentuloon, työntekijöiden ehtoihin ja julkisiin palveluihin Orpo aloitti pelottelukampanjan, joka on nyt johtanut Suomen talouden pysähtymiseen. Tästä Orpo ei voi syyttää ketään muita, vaan hallituksen on aika katsoa peiliin ja myöntää virheensä, Mäkynen vaatii.
Mäkynen vaatii hallitukselta investointeja, joilla kuluttajien ja yritysten luottamus sekä kokonaiskysyntä Suomessa vahvistuvat.
– Kasvavat puolustushankinnat on mahdollisuuksien mukaan tehtävä Suomesta. Hallituksen tulee myös palata teollisuuspolitiikassa Marinin hallituksen tavoin edistämään vihreää siirtymää, jotta teollisuuden uudistuminen ja uusien työpaikkojen synty voi jatkua. Hallituksen on myös pidettävä kiinni parlamentaarisesta t&k-sovusta täysimääräisesti ja peruttava t&k-rahoituksen leikkaus. Samalla on tehtävä uskottava ohjelma koulutustason ja koulutuksen laadun nostamiseksi Suomessa ja osoitettava tälle rahoitus. Vain investointien kautta Suomi voi palata kasvuun ja velkaantuminen kääntyä laskuun, Mäkynen päättää.
