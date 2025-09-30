SDP:n Saku Nikkanen: TYKS Salon sairaalan yöpäivystys päättyy, tilalle laiha lohtu

– Pelkona on, että päivystyksen siirtyessä kauemmas, voi syntyä tilanteita, joissa hoitoon ei hakeuduta ajoissa ja tilanne voi olla aamulla huomattavasti heikompi. Vähintään yhteys puhelimitse yöpäivystykseen on oltava heti saatavilla, sillä estetään, ettei potilas jää yksin pohtimaan, tarvitseeko hän hoitoa vai ei. Tarvittava apu on oltava paikalla nopeasti, vaatii Nikkanen.

– Vaativa leikkaussalitoiminta poistuu, se on selkeä heikennys Salon sairaalaan kykyyn toimia vaativissa tilanteissa. TYKS Salon sairaalan luonne muuttuu, kun vaativammat leikkaussalitoiminnot muuttavat Turkuun. Onko se silloin enää yhtä houkutteleva työpaikka lääketieteen erityisosaajille? Tämä on siis myös isku Salon alueen elinvoimalle. Hallitus on vallitsevan turvallisuustilanteen takia halunnut hiljattain parantaa sairaalaverkon huoltovarmuutta. Nyt tehtävät leikkaukset sairaaloiden toimintoihin tekevät niistä päinvastoin haavoittuvampia, arvioi Nikkanen.

– Liikkuvan yöpäivystyksen lisäksi tulisi varmistaa, että ensihoitoa ja ambulansseja on varmasti riittävästi alueella tarjolla. Kannan huolta yhden päivystyksen kyvystä vastaanottaa potilaita, riittävä potilasturvallisuus on aina varmistettava. Saloon kohdistuva sairaalaverkkopäätös on nyt valitettava tosiasia, lausuu Saku Nikkanen.