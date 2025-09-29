Applen uutuudet kiinnostavat Telian asiakkaita edellisvuotta enemmän
Telian syyskuun myyntitilastoissa näkyy Applen iPhone 17 -mallien erinomaisen vahva startti. Applen uutuudet nostivat digitaalisen eSIMin tärkeään rooliin.
Syyskuun puhelinmyynti nosti iPhone 17 -sarjan vahvasti esiin sekä kuluttajien että yritysten suosikeissa. Apple ylsi usealla mallilla myydyimpien joukkoon, mutta myös Android-laitteet pitivät hyvin pintansa.
”Asiakkaamme ovat todella innostuneet uusista iPhone-malleista ja myynti on ollut syyskuussa yli 20 prosenttia vahvempaa viime vuoteen verrattuna. Kuluttajien ja yritysten listalla uutuuksista iPhone 17 Pro nousi suosituimmaksi”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
”Digitaalinen eSIM ponnahti tärkeään rooliin, kun Apple iPhone 17 Air ei sisällä lainkaan fyysistä SIM-korttipaikkaa, vaan liittymä otetaan käyttöön digitaalisesti. Tämä mahdollistaa ohuemman laitteen ja vähentää samalla turhaa muovijätettä”, sanoo Westerberg
Telia on tällä hetkellä ainoa operaattori, joka tarjoaa suureen suosioon nousseen mobiilivarmenteen myös eSIMiin.
”Kaikki Telian puhelinliittymien tärkeät lisäpalvelut, mukaan lukien maksuton mobiilivarmenne, ovat käytettävissä myös eSIMissä”, Patrik Westerberg toteaa.
Lisäksi Telia tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden Applen Pikasiirtoon. Ominaisuuden avulla perinteinen SIM-kortti siirtyy vanhasta puhelimesta helposti uuteen puhelimeen digitaalisella eSIM-teknologialla.
Myydyimpien älykellojen listalla lasten kellopuhelimet pitivät hyvin pintansa ja Applen uutuuskello nousi jopa kolmanneksi.
Syyskuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (2) Samsung Galaxy A26 5G
2 (-) Samsung Galaxy A56 5G
3 (3) Apple iPhone 16 5G
4 (-) Apple iPhone 17 Pro
5 (1) Motorola E14 4G
6 (5) Samsung Galaxy A36 5G
7 (-) OnePlus OnePlus Nord CE5
8 (9) Apple iPhone 15 5G
9 (-) Apple iPhone 17
10 (-) Apple iPhone 17 Pro Max
Syyskuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A36 5G
2 (3) Samsung Galaxy A56 5G
3 (2) Samsung Galaxy A16 5G
4 (-) Samsung Galaxy Xcover7 5G
5 (-) Apple iPhone 17 Pro 5G
6 (4) Apple iPhone 16 5G
7 (5) Apple iPhone 15 5G
8 (-) Samsung Galaxy A17 5G
9 (-) HMD Fusion 5G
10 (8) Samsung Galaxy S25 5G
Syyskuun myydyimmät älykellot
1 (2) Apple Watch SE GPS
2 (4) Apple Watch Series 10 GPS
3 (-) Apple Watch Series 11 GPS
4 (3) Xplora XGO3 2nd Gen 4G
5 (-) Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
6 (-) Apple Watch SE 3 GPS
7 (1) XPLORA XGO2 4G
8 (5) ZTE K1 PRO 4G
9 (-) Garmin Fenix 7
10 (-) Garmin Vivoactive 5
