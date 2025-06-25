Ennakointia ja varautumista tukevia turvallisuuspalveluita - CERTEGO Suomen johtoryhmässä muutoksia

CERTEGO Suomi -konserniin kuuluvat turvallisuus- ja työajanhallintaratkaisuihin sekä niiden elinkaaren aikaisiin palveluihin keskittyvä CERTEGO Oy, sekä turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen palveluita tarjoava CERTEGO 24/7 Oy. Kummankin yhtiön palveluita tarjotaan lokakuusta 2025 alkaen samasta yksiköstä.

Palveluiden keskittäminen tarkoittaa seuraavia muutoksia yhtiöiden johtoryhmissä:

Mirva Viljakainen tulee johtamaan Keskitetyt palvelut -yksikköä (Centralised Services), joka käsittää sekä CERTEGO Oy -emoyhtiön että CERTEGO 24/7 -tytäryhtiön tuottamat palvelut. Viljakaisesta tulee muutoksen myötä aluejohtaja, vastuualueenaan keskitetyt palvelut ja markkinointi.

Jani Saarvo jatkaa CERTEGO 24/7:n hallituksessa ja CERTEGO Oy:n myyntijohtajana. Hän keskittyy johtamaan CERTEGO Suomi -konsernin myyntiä ja tukee Viljakaista uudessa roolissaan.

Tavoitteena tehostaa asiakaskiinteistöjen turvallisuutta kaikkina vuorokaudenaikoina

Yhdistämällä monipuolisen palveluosaamisensa CERTEGO Suomi voi jatkossa tarjota kokonaisvaltaisempaa palvelua asiakkailleen: vuorokauden ympäri toimiva hälytyskeskus ottaa vastaan hälytykset kiinteistö-, turva- ja kameravalvonnasta ja auttaa ennakoimaan ja estämään ei-toivottuja tilanteita.

“Valvomalla turva- ja kiinteistötekniikkaa sekä reagoimalla näistä syntyviin havaintoihin ympäri vuorokauden mahdollistamme turvalliset ja toimivat olosuhteet asiakaskiinteistöissämme. Vähennämme myös turhia huolto-, vartija- ja päivystyskäyntejä sekä niistä aiheutuvia kuluja”, kertoo Viljakainen.

“Yhdessä luomme paremmat edellytykset ennakoida ja varautua fyysiseen turvallisuuteen liittyviin uhkatilanteisiin, ja tuemme asiakkaitamme kiinteistöjen energiatehokkaammassa käytössä”, lisää Saarvo.

“Toivotan molemmille menestystä uusilla vastuualueillaan”, kommentoi CERTEGO Suomen toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen.