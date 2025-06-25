Certego

Ennakointia ja varautumista tukevia turvallisuuspalveluita - CERTEGO Suomen johtoryhmässä muutoksia

1.10.2025 10:07:28 EEST | Certego | Tiedote

CERTEGO Suomen Palvelut-yksikön sekä CERTEGO 24/7:n tuottamat palvelut keskitetään yhteen yksikköön lokakuusta 2025 alkaen. Keskitettyjen palvelujen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ennakointia ja varautumista erilaisiin uhkatilanteisiin, sekä varmistaa palveluiden mahdollisimman tehokas tuottaminen ja skaalaaminen.

Mirva Viljakainen - Aluejohtaja, keskitetyt palvelut ja markkinointi, CERTEGO Suomi

CERTEGO Suomi -konserniin kuuluvat turvallisuus- ja työajanhallintaratkaisuihin sekä niiden elinkaaren aikaisiin palveluihin keskittyvä CERTEGO Oy, sekä turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen palveluita tarjoava CERTEGO 24/7 Oy. Kummankin yhtiön palveluita tarjotaan lokakuusta 2025 alkaen samasta yksiköstä.

Palveluiden keskittäminen tarkoittaa seuraavia muutoksia yhtiöiden johtoryhmissä: 

  • Mirva Viljakainen tulee johtamaan Keskitetyt palvelut -yksikköä (Centralised Services), joka käsittää sekä CERTEGO Oy -emoyhtiön että CERTEGO 24/7 -tytäryhtiön tuottamat palvelut. Viljakaisesta tulee muutoksen myötä aluejohtaja, vastuualueenaan keskitetyt palvelut ja markkinointi. 

  • Jani Saarvo jatkaa CERTEGO 24/7:n hallituksessa ja CERTEGO Oy:n myyntijohtajana. Hän keskittyy johtamaan CERTEGO Suomi -konsernin myyntiä ja tukee Viljakaista uudessa roolissaan.  

Tavoitteena tehostaa asiakaskiinteistöjen turvallisuutta kaikkina vuorokaudenaikoina 

Yhdistämällä monipuolisen palveluosaamisensa CERTEGO Suomi voi jatkossa tarjota kokonaisvaltaisempaa palvelua asiakkailleen: vuorokauden ympäri toimiva hälytyskeskus ottaa vastaan hälytykset kiinteistö-, turva- ja kameravalvonnasta ja auttaa ennakoimaan ja estämään ei-toivottuja tilanteita

“Valvomalla turva- ja kiinteistötekniikkaa sekä reagoimalla näistä syntyviin havaintoihin ympäri vuorokauden mahdollistamme turvalliset ja toimivat olosuhteet asiakaskiinteistöissämme. Vähennämme myös turhia huolto-, vartija- ja päivystyskäyntejä sekä niistä aiheutuvia kuluja”, kertoo Viljakainen. 

“Yhdessä luomme paremmat edellytykset ennakoida ja varautua fyysiseen turvallisuuteen liittyviin uhkatilanteisiin, ja tuemme asiakkaitamme kiinteistöjen energiatehokkaammassa käytössä”, lisää Saarvo. 

“Toivotan molemmille menestystä uusilla vastuualueillaan”, kommentoi CERTEGO Suomen toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen

Mirva Viljakainen - Aluejohtaja, keskitetyt palvelut ja markkinointi, CERTEGO Suomi
CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Toteutamme asiakkaan liiketoimintaan integroituvia turvallisuusteknologian kokonaisratkaisuja kattavine palveluineen koko laitteiston elinkaarelle. Suunnittelemme, asennamme, hallinnoimme ja ylläpidämme kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja mm. lukitukseen, kulunvalvontaan, työaikaan, kameravalvontaan sekä hälytinjärjestelmään. CERTEGO toimii yli 70 paikkakunnalla Pohjoismaissa, työllistää yli 1 200 henkilöä ja liikevaihto on yli 210 miljoonaa euroa. Osaamisemme ja kokemuksemme takaavat, että olemme turvallinen kumppani asiakkaille kaikilla toimialoilla.

