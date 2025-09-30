Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto kipusi 28 miljoonaan euroon - tässä kierroksen tulokset

30.9.2025 22:39:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotissa ei löytynyt tiistain arvonnasta kierroksella 40/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla 28 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikeat numerot ovat 8, 11, 13, 24 ja 27. Tähtinumeroiksi arvottiin 3 ja 7.

5+1-tuloksia oli pelattu kuusi: kolme Saksassa ja yhdet Espanjassa, Italiassa ja Puolassa. Rivien arvo on noin 232 000 euroa.

5+0-tuloksia löytyi 13 kappaletta: Saksasta seitsemän ja yhdet Espanjasta, Kreikasta, Tshekistä, Italiasta, Sloveniasta ja Puolasta. Jokainen kuittaa noin 60 000 euroa.

Suomesta löytyi seitsemän 4+2-tulosta, joilla voittaa noin 1700 euroa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 1 0 6 4 8 2 1. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.

Tiistain Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Lissabon 73, joka tuo tuhannen euron voiton kahdeksalle riville.

Millin oikea rivi on 4, 9, 30, 33, 38 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 13. Kierroksella ei löytynyt täysosumia eikä 5+1-tuloksia.

