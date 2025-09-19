HSY:n tuottamat jätepalvelut hyvinvointialueille ja sote-toimijoille päättyvät joulukuun 2025 loppuun

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa vuoden 2026 alusta alkaen pääosin vain kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa sekä kunnan omassa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvistä jätteistä Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vantaalla. Muuttunut jätelaki rajaa kunnan järjestämästä jätehuollosta pois yhdyskuntajätteen, joka syntyy hyvinvointialueille siirtyneissä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa, sekä jätteen, joka syntyy yksityisten tai julkisten sote-toimijoiden asumista ja sote-palveluita tarjoavissa toimipaikoissa.

”HSY:n jätepalvelu päättyy vuoden 2025 loppuun, ellei asiakas irtisano sitä jo aikaisemmin. Lähetämme asiakkaillemme tiedotteen, jossa on toimintaohjeet jätepalvelujen tilaamiseen yksityiseltä toimijalta sekä HSY:n jätepalvelun irtisanomiseen”, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo.

Jätelain muutoksen taustalla on Suomen hallituksen tavoite avata jätemarkkinaa yksityisille toimijoille.

Omistussuhde, vuokrasopimus tai toimipisteen sijainti voi vaikuttaa jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen

HSY järjestää 1.1.2026 alkaen jätteiden keräyspalvelun pelastustoimelle, sosiaali- ja terveysalan toimijoille tai palveluasumista tuottaville, jos jokin seuraavista asioista toteutuu:

Organisaation toiminnan järjestäjänä tai tuottajana on suoraan kunta, ei esimerkiksi hyvinvointialue tai sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yritys tai yhteisö

Organisaatio toimii kunnan sille vuokraamissa tiloissa ja jätehuolto sisältyy vuokraan

Organisaatio toimii kiinteistössä, jossa muiden huoneistojen jätehuolto on HSY:n vastuulla. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, vuokra-asuntoyhtiö tai kunnan oma toimipiste.

Jätelain muutos vaatiikin aktiivisuutta organisaatioilta, joihin jätelain muutos kohdistuu.

”Meidän ei ole mahdollista selvittää jokaisen organisaation omistus- ja vuokrasuhdetta. Siksi toimijoiden pitää itse hoksata selvittää, miten ne sijoittuvat jätelaissa. Lain toteuttaminen on yhteisellä vastuulla”, Nuutinen sanoo.

Jätelain muutos ei koske Helsingin kaupunkia, koska Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, vaan järjestää sote-palvelut ja pelastustoimen itse jatkossakin.

Jätehuollon jatkuvuus tulee varmistaa siirtymävaiheessa

Jos sote-organisaatio sisältyy johonkin luetelluista poikkeustapauksista, HSY:n tuottamat jätepalvelut säilyvät ennallaan, eikä organisaation edustajilta edellytetä mitään toimenpiteitä. Jos taas kyseessä on hyvinvointialueen toiminta tai jonkin muun sote-toimijan järjestämä sosiaali- ja terveysalan palvelu tai palveluasuminen, jossa mikään poikkeukseen oikeuttavista seikoista ei toteudu, organisaation tulee tilata jätepalvelut yksityiseltä jätehuoltoalan yritykseltä viimeistään vuoden 2026 alusta alkaen.

"Uutta jätepalvelua tilatessa on hyvä varmistaa, että siirtymässä ei tule katkoa jätteiden kuljetuksiin. HSY:n tuottama palvelu kannattaa irtisanoa siinä vaiheessa, kun uusi palvelun tuottaja ja jäteastioiden tyhjennysten alkamisen ajankohta ovat tiedossa. HSY:n jätepalvelun voi irtisanoa milloin tahansa syksyn aikana, noudamme jäteastiat pois 14 arkityöpäivän sisällä irtisanomisilmoituksesta”, Juho Nuutinen ohjeistaa.