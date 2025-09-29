Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan nuorisovaltuuston vapaat paikat nyt haettavana

1.10.2025 07:51:33 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan nuorisovaltuuston vapaille paikoille voi hakea kuka tahansa 13-20-vuotias nuori, joka asuu tai opiskelee Pirkanmaalla. 

Pirkanmaan nuorisovaltuusto tuo nuorten näkökulmat esiin hyvinvointialueen päätöksenteossa. Jäsenet nimetään kuntien nuorisovaltuustojen esityksistä, mutta mukaan voi päästä myös ns. vapaille paikoille. Vapaat paikat ovat nyt haettavissa.

🔹 Kuka voi hakea?

Kaikki 13–20-vuotiaat Pirkanmaalla asuvat tai opiskelevat nuoret.

🔹 Miten haetaan?

Täyttämällä sähköinen hakulomake 1.10.–23.11.2025. Nuorisovaltuusto valitsee vapaiden paikkojen jäsenet joulukuun kokouksessaan.

Linkki lomakkeeseen 

🔹 Miksi mukaan?

Saa mahdollisuuden vaikuttaa, verkostoitua ja oppia päätöksenteosta – ja ennen kaikkea tehdä Pirkanmaasta paremman paikan nuorille.

Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja osallistuu aktiivisesti nuoria koskevien palveluiden kehittämiseen. Valtuustolla on edustus muun muassa aluevaltuustossa.

Lisätietoja Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimistä: pirha.fi/vaikuttamistoimielimet

