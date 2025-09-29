Pirkanmaan nuorisovaltuuston vapaat paikat nyt haettavana
Pirkanmaan nuorisovaltuuston vapaille paikoille voi hakea kuka tahansa 13-20-vuotias nuori, joka asuu tai opiskelee Pirkanmaalla.
Pirkanmaan nuorisovaltuusto tuo nuorten näkökulmat esiin hyvinvointialueen päätöksenteossa. Jäsenet nimetään kuntien nuorisovaltuustojen esityksistä, mutta mukaan voi päästä myös ns. vapaille paikoille. Vapaat paikat ovat nyt haettavissa.
🔹 Kuka voi hakea?
Kaikki 13–20-vuotiaat Pirkanmaalla asuvat tai opiskelevat nuoret.
🔹 Miten haetaan?
Täyttämällä sähköinen hakulomake 1.10.–23.11.2025. Nuorisovaltuusto valitsee vapaiden paikkojen jäsenet joulukuun kokouksessaan.
🔹 Miksi mukaan?
Saa mahdollisuuden vaikuttaa, verkostoitua ja oppia päätöksenteosta – ja ennen kaikkea tehdä Pirkanmaasta paremman paikan nuorille.
Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja osallistuu aktiivisesti nuoria koskevien palveluiden kehittämiseen. Valtuustolla on edustus muun muassa aluevaltuustossa.
Lisätietoja Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimistä: pirha.fi/vaikuttamistoimielimet
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
