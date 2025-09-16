Solita lanseeraa FunctionAI-tekoälyalustan – turvallinen ja modulaarinen LLM-ratkaisu

Solita FunctionAI tarjoaa organisaatioille turvallisen ja hallitun ympäristön edistyneen tekoälyn tutkimiseen ja käyttöönottoon. Laajat integraatio- ja laajennusmahdollisuudet tekevät alustasta joustavan: se tukee johtavia kielimalleja – kuten esimerkiksi OpenAI:n (GPT), Anthropicin (Claude) ja Googlen (Gemini) malleja – joustavasti ja korkeat tietoturvavaatimukset täyttäen. Solita FunctionAI tulee Solitan asiakkaiden saataville lokakuusta 2025 alkaen.



Helpompaa ja turvallisempaa tekoälyn hyödyntämistä



Eri LLM-mallien ja -sovellusten kehittyessä ja lisääntyessä nopeasti, lisenssikulut monissa yrityksissä ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Samalla tietoturvaan liittyvät huolenaiheet ovat lisääntyneet, osin myös geopoliittisten jännitteiden myötä.

Solita FunctionAI on kehitetty auttamaan organisaatioita hyödyntämään generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia tinkimättä tietoturvasta, ja varmistaen, että toiminta noudattaa lakeja ja säännöksiä.



Alusta mahdollistaa esimerkiksi:

Tietoturvallisen datan käsittelyn uusimpia tekoälyteknologioita hyödynnettäessä.

Tekoälyratkaisujen ja -prosessien nopean käyttöönoton valmiiden työkalujen avulla.

Räätälöidyt ja automatisoidut työnkulut modulaaristen plug-in-liitännäisten avulla.

Kustannusten merkittävän pienentämisen.

Toisin kuin pilven yli käytettävät valmisohjelmistot (SaaS), Solita FunctionAI antaa organisaatiolle täyden hallinnan päättää itse, missä alustaa käytetään, mitkä kielimallit työntekijöillä on käytettävissään sekä miten arkaluontoiset tiedot suojataan.

Alusta on testattu laajasti Solitan omassa moniosaajayhteisössä, johon kuuluu mm. ohjelmistokehittäjiä ja data-asiantuntijoita. Skaalautuvan rakenteensa ansiosta Solita FunctionAI voidaan ottaa käyttöön pilvessä, vain organisaation omia palvelemia hyödyntäen, tai jopa offline-tilassa olevalla tietokoneella. Siksi se sopii myös vaativimpiin käyttötapauksiin, kuten puolustus- ja turvallisuussektorille.

LLM-ratkaisujen hyödyt skaalautuvat liiketoiminnan eri osa-alueille



”Solita FunctionAI-työkalu ja kehittämämme uudet työskentelymallit auttavat nostamaan tekoäly- ja datamuutostyön uudelle tasolle. Sen sijaan, että jokainen työntekijä opettelee muokkaamaan omia työskentelytapojaan, voimme auttaa organisaatiota skaalaamaan generatiivisen tekoälyn hyödyt tehtävä- ja toimintotasolla”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

”Generatiivisen tekoälyn merkityksen kasvaessa strategisemmaksi, yritysten on löydettävä aiempaa parempia tapoja varmistaa käyttäjien tietoturva ja liiketoimintakriittisten järjestelmien jatkuvuus”, kommentoi Solitan generatiivisen tekoälyn käyttöönotosta vastaava johtaja Lasse Girs. ”Kehitimme Solita FunctionAI:n alun perin omaan käyttöömme korkean tietoturvan ympäristöissä tehtävissä hankkeissa. On ilo tuoda se nyt myös asiakkaidemme saataville.”

Solita FunctionAI on suunniteltu vahvistamaan organisaatioiden kykyä hallinnoida ja johtaa tekoälymatkaansa. Tarjoamalla läpinäkyvän, turvallisen ja skaalautuvan ympäristön, alusta mahdollistaa yrityksille esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien tietoturvallisemman kehittämisen sekä tekoälypohjaisten palveluiden nopean käyttöönoton ilman datavuotojen riskiä.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Solita, Ossi Lindroos, CEO,

ossi.lindroos@solita.fi, +358 40 750 7637

Solita, Lasse Girs, Head of Generative AI Enablement,

lasse.girs@solita.fi, +358 40 591 8106