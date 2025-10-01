Koskelan varikkohankkeella muurattiin peruskivi omintakeisesti muuraamatta mitään – jälkipolville teetettiin muistoksi laatta, joka löytyy seuraavat 100 vuotta tulevan varikon ulkoseinältä
Koskelan raitiovaunuvarikon työmaalla juhlistettiin rakentamisvaiheen alkamista 1.10. peruskiven muuraustapahtumalla.
Koskelan raitiovaunuvarikon työmaalla juhlistettiin rakentamisvaiheen alkamista 1.10.2025 peruskiven muuraustapahtumalla. Tilaisuudessa perinteiset aikakapselit jätettiin toteuttamatta ja julkistettiin muistolaatta, josta löytyvät tämän päivän raitiolinjat ja teksti tontin historiasta. Muistolaattaa pääsee uuden Koskelan raitiovaunuvarikon valmistuttua ihailemaan varikon ulkoseinältä.
Koskelan varikkohankkeen toteutusvaihe alkoi joulukuussa vuonna 2024 ja heti tammikuussa 2025 aloitettiin vanhan varikon purkutyöt. ”Toteutusvaihe on edennyt hyvin aikataulussa ja tällä hetkellä toteutetaan paalulaattatöitä ja seuraavaksi ovat runkotyöt alkamassa”, summaa Akseli-allianssin projektipäällikkö Antti Leskinen.
Hankkeen tilaajana on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja palveluntuottajana toimii Akseli-niminen allianssi, johon kuuluvat Kaupunkiliikenteen lisäksi päätoteuttajana Skanska ja suunnitteluosapuolina Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT.
Varikkoa rakennetaan kunnianhimoisin ympäristötavoittein, ja hankkeelle myönnettiin juuri suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti. Uuden varikon on määrä valmistua alkuvuodesta 2029. Koskelan varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.
Tilaisuudessa päästiin kuulemaan varikon tulevia käyttäjiä, joita edustivat liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist ja kunnossapitoyksikön kehityspäällikkö Rami Iiskola Kaupunkiliikenteeltä.
Tilaajan projektijohtaja Lotta Koski-Lammi nostaa Koskelan varikkohankkeen tärkeäksi arvoksi avoimen yhteistyön. ”Olemme rakentamassa 100 vuoden varikkoa ja tavoitteenamme on, että Koskelan uusi varikko mahdollistaa Kaupunkiliikenteen kehittyvän toiminnan seuraavan sadan vuoden ajan.”
Koski-Lammi jatkaa, että tavoitteena on toteuttaa erinomaisella laadulla sekä onnistua yhteistyössä käyttäjien kanssa. ”Pyrimme hankkeella kaikessa siihen, että teemme asiat aidosti yhdessä. Varikon tulevat käyttäjät ovat oleellisia tekijöitä hankkeen onnistumisessa ja halusimme tänään tässä tapahtumassakin tuoda käyttäjien edustajat ja heidän ajatuksensa esille”, kertoo Koski-Lammi.
Yhteyshenkilöt
Antti LeskinenSkanska, allianssin projektipäällikköPuh:0400907952antti.leskinen@skanska.fi
Lotta Koski-LammiKaupunkiliikenne Oy, hankejohtajaPuh:050 412 3312lotta.koski-lammi@kaupunkiliikenne.fi
