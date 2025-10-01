Korson uusi valmiusasema parantaa alueen turvallisuutta – rakentaminen käynnistynyt
Rakentaminen Korson uuden valmiusaseman tontilla on alkanut tällä viikolla. Asema tulee palvelemaan sekä pelastustoimintaa että ensihoitoa, ja sen myötä Korson alueen turvallisuus ja palvelutaso paranevat merkittävästi. Korson valmiusaseman rakentaminen perustuu Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnan päätökseen 27.5.2025, jossa hyväksyttiin pääurakoitsijan kilpailutus.
Korson valmiusaseman, jonne tulee sekä pelastustoiminnan että ensihoidon toimintaa, rakentaminen on käynnistynyt tällä viikolla. Valmiusasemalle sijoitetaan yksi ensihoitoyksikkö ja pelastuksen kärkiyksikkö, joka miehitetään kahdella henkilöllä. Lisäksi Korson VPK saa asemalle uudet toimitilat.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.1.2024 velvoittanut hyvinvointialuetta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutasossa olevat epäkohdat ja saattamaan palvelut lain edellyttämälle tasolle. Korson valmiusasema on osa tätä korjaavaa toimenpideohjelmaa. Palopäällikkö Teemu Göös kertoo, että ”uusi valmiusasema tulee parantamaan Korson alueen asukkaiden turvallisuutta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasoa ja toimintavalmiutta”.
Kärkiyksikkö on kahden pelastajan paloauto, jolla avun kohde tavoitetaan nopeasti alueilla, joilla nykyiset paloasemat ovat liian kaukana. Kärkiyksikkö aloittaa pelastustoiminnan ja voi toimia itsenäisesti kiireettömillä tehtävillä. Tarvittaessa sen avuksi hälytetään muita pelastusyksiköitä.
Korson valmiusaseman noudattaa samaa konseptia jo aiemmin Tikkurilaan valmistunut ja Hakunilaan sekä Myyrmäkeen suunnitellut valmiusasemat. Valmiusaseman on määrä valmistua syksyllä 2026.
Korson VPK saa tontille omat tilat toimintaansa, sekä heidän museovälineistöllensä rakennetaan tilat piharakennuksen yhteyteen.
Rakennuksen kokonaislaajuus on 1180m2 ja rakennushankkeen kokonaiskustannusennuste on 6,7 miljoonaa euroa. Piharakennukseen tulee viherkatto ja lämmitysmuotona on kaukolämpö. Osoite on Urpiaisentie 36, 01450 Vantaa.
Lisätietoja palopäällikkö Teemu Göös puh. 040 544 2767
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
VAKE ger understöd åt organisationer för närmare en miljon euro1.10.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö föreslår en höjning på 50 000 euro på organisationsunderstöd som stöder verksamhet inom social- och hälsovård. I understöden betonas arbete, för vilket det finns ett särskilt behov av i området.
VAKE esittää järjestöille avustuksia lähes miljoonalla eurolla1.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö esittää 50 000 euron lisäystä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevan toiminnan järjestöavustuksiin. Avustuksissa painotetaan työtä, jolle on erityinen tarve alueella.
De populära mångspråkiga infona för barnfamiljer fortsätter under hösten30.9.2025 10:47:47 EEST | Pressmeddelande
De mångspråkiga infona för barnfamiljer som inleddes hösten 2024 har nått en stor popularitet fortsätter i Vanda och Kervo under hösten 2025. Grundtanken med evenemangen har förblivit densamma, men teman är ännu mångsidigare i fortsättningen.
Suositut monikieliset infot lapsiperheille jatkuvat syksyllä30.9.2025 10:47:47 EEST | Tiedote
Syksyllä 2024 aloitetut ja kevään 2025 aikana suuren suosion saavuttaneet monikieliset infot lapsiperheille jatkuvat Vantaalla ja Keravalla syksyllä 2025. Tilaisuuksien perusajatus on pysynyt samana, mutta teemat ovat jatkossa entistä monipuolisempia.
Aluehallitus päätti jatkaa Tikkurilan uuden terveys- ja sosiaalikeskuksen valmistelua23.9.2025 16:07:35 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 23. syyskuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme