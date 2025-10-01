Korson uusi valmiusasema parantaa alueen turvallisuutta – rakentaminen käynnistynyt

Korson valmiusaseman, jonne tulee sekä pelastustoiminnan että ensihoidon toimintaa, rakentaminen on käynnistynyt tällä viikolla. Valmiusasemalle sijoitetaan yksi ensihoitoyksikkö ja pelastuksen kärkiyksikkö, joka miehitetään kahdella henkilöllä. Lisäksi Korson VPK saa asemalle uudet toimitilat.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.1.2024 velvoittanut hyvinvointialuetta korjaamaan pelastustoiminnan palvelutasossa olevat epäkohdat ja saattamaan palvelut lain edellyttämälle tasolle. Korson valmiusasema on osa tätä korjaavaa toimenpideohjelmaa. Palopäällikkö Teemu Göös kertoo, että ”uusi valmiusasema tulee parantamaan Korson alueen asukkaiden turvallisuutta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasoa ja toimintavalmiutta”.

Kärkiyksikkö on kahden pelastajan paloauto, jolla avun kohde tavoitetaan nopeasti alueilla, joilla nykyiset paloasemat ovat liian kaukana. Kärkiyksikkö aloittaa pelastustoiminnan ja voi toimia itsenäisesti kiireettömillä tehtävillä. Tarvittaessa sen avuksi hälytetään muita pelastusyksiköitä.

Korson valmiusaseman noudattaa samaa konseptia jo aiemmin Tikkurilaan valmistunut ja Hakunilaan sekä Myyrmäkeen suunnitellut valmiusasemat. Valmiusaseman on määrä valmistua syksyllä 2026.

Korson VPK saa tontille omat tilat toimintaansa, sekä heidän museovälineistöllensä rakennetaan tilat piharakennuksen yhteyteen.

Rakennuksen kokonaislaajuus on 1180m2 ja rakennushankkeen kokonaiskustannusennuste on 6,7 miljoonaa euroa. Piharakennukseen tulee viherkatto ja lämmitysmuotona on kaukolämpö. Osoite on Urpiaisentie 36, 01450 Vantaa.

Lisätietoja palopäällikkö Teemu Göös puh. 040 544 2767